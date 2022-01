Aller au lit entre 22h et 23h serait l’idéal pour la santé du cœur

MONTRÉAL — Aller au lit entre 22 h et 23 h serait l’idéal pour protéger la santé cardiovasculaire, ont constaté des chercheurs britanniques qui préviennent toutefois qu’on ne doit pas conclure à un lien de causalité entre les deux.

Les scientifiques ont découvert cette association en étudiant quelque 100 000 participants au projet UK Biobank à qui ils ont demandé de porter, pendant sept jours, un appareil qui colligeait des données concernant leur sommeil. Ils ont ensuite suivi ces participants pendant une moyenne de six ans.

Environ 3000 sujets ont eu un problème de santé cardiovasculaire pendant la période de suivi, principalement parmi ceux qui allaient au lit avant 21 h ou après 23 h.

Plus précisément, les chercheurs ont constaté que, comparativement aux sujets qui allaient au lit entre 22 h et 23 h, ceux qui y allaient entre 23 h et 23 h 59 augmentaient leur risque de maladie cardiovasculaire de 12 %, contre 24 % pour ceux qui y allaient avant 21 h et 25 % pour ceux qui y allaient après minuit. L’association était plus importante chez les femmes que chez les hommes.

Le lien entre notre horloge interne (ce qu’on appelle le rythme circadien) et de multiples problèmes de santé, du cancer jusqu’à des maladies métaboliques comme le diabète, est bien documenté, rappelle le professeur Nicolas Cermakian, qui est chercheur au Centre de recherche Douglas et professeur au département de psychiatrie de l’Université McGill.

«Notre corps n’est pas le même le matin, le soir et la nuit, a-t-il dit. Vu que ça contrôle tout ce qui se passe dans notre corps, quand ces horloges-là sont déréglées ou quand elles ne sont plus en accord avec notre environnement, il peut survenir des problèmes de santé ou alors y avoir de plus grands risques de problèmes de santé. Et ça, ça a été démontré.»

Chaque humain a ce qu’on appelle un «chronotype», ajoute-t-il, à savoir une préférence à se coucher et à se lever un peu plus tôt ou un peu plus tard. Des problèmes de santé pourront notamment survenir quand différentes obligations interféreront avec ces préférences, comme le couche-tard qui doit se lever tous les matins à 6 h pour aller travailler.

Cela pourrait en partie expliquer l’association observée par les chercheurs britanniques, croit le professeur Cermakian, car «le mauvais alignement des horloges internes avec l’extérieur peut être problématique pour la santé».

«Mais ça ne veut pas dire qu’une personne donnée qui se couche habituellement à minuit va avoir des troubles cardiovasculaires, a-t-il souligné. Sur la base de cette étude-là, je n’irais pas suggérer à quelqu’un qui se couche habituellement à 23 h 30 de se coucher 45 minutes plus tôt.»

D’autant plus que de multiples facteurs comme l’alimentation, la sédentarité, le poids et l’hypertension artérielle, pour ne nommer que ceux-là, entrent en jeu quand il est question de santé cardiovasculaire.

Un couche-tard qui déciderait de se contraindre à se coucher un peu plus tôt dans l’espoir de protéger sa santé cardiovasculaire ne ferait probablement que gaspiller une heure ou deux de sa journée, poursuit le professeur Cermakian, puisqu’il ne réussirait pas pour autant à s’endormir plus tôt.

En revanche, un couche-tôt qui essaierait de retarder d’une heure le moment d’aller au lit se priverait simplement d’un sommeil dont il a besoin, «et si vous lui enlevez une heure de sommeil, il va y avoir une perte de sommeil récurrente, et ça, ça pourrait être problématique», a-t-il dit.

Les conseils d’usage pour assurer un sommeil de la meilleure qualité possible, comme éviter une exposition à la lumière des écrans avant d’aller au lit et éviter de grignoter devant la télévision après le souper, restent pertinents, a conclu le professeur Cermakian, ce qui aura ensuite un impact positif sur la santé.

Les conclusions de cette étude ont été publiées par le European Heart Journal.