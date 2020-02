Alliance annoncée jeudi entre Hydro-Québec et Innergex énergie renouvelable

LONGUEUIL, Qc — Hydro-Québec et la compagnie Innergex énergie renouvelable, basée à Longueuil, annoncent jeudi la création d’une alliance stratégique qui vise à stimuler leurs croissances respectives et à bénéficier mutuellement de leurs compétences et connaissances.

L’alliance stratégique implique qu’Hydro-Québec investit 661 millions $ dans Innergex sous forme d’un placement privé et prend un premier engagement d’investir 500 millions $ dans de futurs projets d’énergie renouvelable dans le monde, réalisés conjointement avec Innergex.

En vertu du placement privé, Innergex a émis 34,6 millions d’actions ordinaires à Hydro-Québec, à un prix de 19,08 $ par action, qui a été conditionnellement approuvé par la bourse de Toronto, sous réserve des conditions habituelles.

Innergex prévoit utiliser 50 millions $ des produits de 661 millions $ du placement privé pour poursuivre le développement d’un projet dans le comté de Brown, en Ohio. Par ailleurs, 70 millions $ financeront l’acquisition déjà réalisée de panneaux solaires qui pourront être déployés dans des projets qu’Innergex développe actuellement.

Innergex s’attend aussi à consacrer environ 275 millions $ au financement des besoins en capitaux propres liés à l’acquisition potentielle de deux installations en exploitation, l’une aux États-Unis et l’autre au Chili.

La compagnie affectera les 266 millions $ restants, ainsi que toute autre partie du produit restant au cas où l’une ou l’autre des acquisitions envisagées ne se concrétiserait pas, à son fonds de roulement et au remboursement de dettes.

Éric Martel, président-directeur général d’Hydro-Québec, affirme que l’alliance cadre parfaitement avec la vision de la société d’État qui est d’investir dans des entreprises ou projets offrant un fort potentiel de synergie avec ses activités.

Entreprise citée dans cette dépêche: Innergex énergie renouvelable inc. (TSX:INE)