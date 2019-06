Alliance commerciale entre l’UE et les pays du Mercosur

BUENOS AIRES, Argentine — Le groupe des pays Mercosur a conclu une «alliance stratégique» commerciale avec l’Union européenne (UE), vendredi, après plus de deux décennies de négociations, ont annoncé les deux parties.

L’accord, conclu à Bruxelles, en Belgique, est «ambitieux, équilibré et global» qui envoie un signal positif fort face aux tensions commerciales mondiales, selon un communiqué diffusé par l’UE.

Le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, a estimé que cette entente avec le groupe formé de l’Argentine, le Brésil, le Paraguay et l’Uruguay, après 20 ans de pourparlers, constituait un «moment historique».

Le ministère argentin des Affaires étrangères a déclaré que cet accord «impliquerait l’intégration d’un marché de quelque 800 millions de personnes, soit près du quart du produit intérieur brut mondial et plus de 100 milliards $ US de commerce bilatéral de biens et services».

Il a ajouté que l’entente visait également à renforcer les liens politiques et culturels avec l’UE, à améliorer l’accès aux biens, aux services et aux investissements en réduisant les barrières et en facilitant l’accès à la technologie et aux matières premières.