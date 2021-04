Alloprof annonce l’ajout de nouveaux services d’aide aux écoliers

MONTRÉAL — Le service de soutien scolaire Alloprof annonce le lancement de nouveaux outils et services dans le but d’aider plus d’élèves, plus souvent, à l’approche du sprint de la fin de l’année scolaire.

Lorsqu’il rencontre une difficulté, le jeune n’a maintenant qu’à faire un seul clic pour poser sa question aux enseignants d’Alloprof dans l’espace de clavardage, ou pour s’adresser à des milliers d’élèves dans la Zone d’entraide.

Ainsi, la Zone d’entraide, inspirée des réseaux sociaux, permet aux élèves de soumettre leurs questions scolaires ou de proposer des explications à leurs pairs, en présence de modérateurs d’Alloprof sept jours sur sept pour des explications complètes et validées.

Marc-Antoine Tanguay, porte-parole et directeur de la stratégie d’Alloprof, explique que les élèves rencontrent souvent les mêmes difficultés et posent donc les mêmes questions.

D’autre part, grâce au clavardage Alloprof, l’élève peut poser ses questions en direct sur le site, dès qu’il rencontre une difficulté. Bientôt, l’outil de clavardage permettra également d’envoyer des photos des problèmes et des démarches de solution.

Alloprof proposera également dès la mi-mai des minirécupérations pour aider les élèves du secondaire à consolider les apprentissages prioritaires en vue des examens de fin d’année.

Alloprof affirme que cette année, il aura aidé plus de 700 000 élèves et parents.