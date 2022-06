Conflit père-fils à Montréal: l’homme de 62 ans poignardé succombe à ses blessures

MONTRÉAL — Un conflit qui aurait éclaté entre un sexagénaire et son fils vendredi matin dans le nord de Montréal a mené le premier à l’hôpital, où il a succombé à ses blessures, et à l’arrestation du second par la police.

Il s’agit du douzième homicide sur l’île de Montréal cette année.

La victime, un homme âgé de 62 ans, a succombé à ses blessures à l’hôpital où il avait été transporté dans un état critique, selon ce qu’a rapporté le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).

La dispute a été rapportée aux policiers peu avant 5h30. À leur arrivée dans une résidence du chemin de la Côte-Vertu, près de l’intersection de la rue Cardinal dans l’arrondissement de Saint-Laurent, les policiers du SPVM ont trouvé la victime qui affichait au haut du corps des blessures qui semblaient avoir été causées par des coups de couteau.

Ils ont ensuite procédé à l’arrestation d’un jeune homme âgé de 21 ans. La police a alors été informée que l’agression se serait produite lors d’un conflit entre un homme et son fils.

Un périmètre de sécurité a été érigé. Des enquêteurs du SPVM tenteront de reconstituer les circonstances de l’événement.