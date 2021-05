Alzheimer et aide médicale à mourir: la «démence heureuse» comparée à l’ecstasy

QUÉBEC — Un éminent chercheur rejette la notion de «démence heureuse», qui équivaudrait à un bonheur artificiel comparable à celui trouvé dans les drogues dures telles que l’ecstasy et la cocaïne.

Le Dr Judes Poirier s’est également présenté jeudi à la Commission sur l’évolution de la Loi concernant les soins de fin de vie à titre d’aidant naturel et de personne hautement à risque de développer l’alzheimer.

À la commission, qui voulait savoir s’il estimait qu’une demande anticipée d’aide médicale à mourir (AMM) devrait être réversible dans le cas où un malade paraîtrait heureux, le Dr Poirier a répondu par la négative.

Il a déclaré qu’à son avis, une demande anticipée d’AMM devait être exécutoire, expliquant qu’une minorité de personnes atteintes d’alzheimer pouvaient paraître heureuses, mais qu’elles ne l’étaient pas.

Plusieurs choses peuvent expliquer ce «pseudo bonheur», a affirmé celui qui est professeur de psychiatrie à l’Université McGill et directeur du Centre d’études sur la prévention de la maladie d’Alzheimer.

Premièrement, des centaines de milliards de neurones sont détruites, ce qui mène à un débalancement physique et chimique dans le cerveau.

«Je vous ai donné l’exemple de l’ecstasy, on pourrait parler de la cocaïne, c’est qu’on provoque un débalancement (…) et bang, (…) on a des gens qui sont terriblement heureux.

«La maladie fait la même chose, mais à un niveau moindre», a-t-il expliqué.

Deuxièmement, a poursuivi le Dr Poirier, il y a de ces personnes à qui on a caché le diagnostic d’alzheimer, qui sont heureuses de voir soudainement plus de gens s’occuper d’elles.

Or, la maladie d’Alzheimer est terrible, dans la mesure où elle s’attaque à la personne jusqu’à ce que celle-ci devienne extrêmement vulnérable et «meurt étouffée par ses sécrétions», a-t-il plaidé.

Ceux ayant reçu un diagnostic d’alzheimer devraient pouvoir choisir de faire une demande anticipée d’AMM, selon lui.

La commission spéciale, qui est présidée par la caquiste Nancy Guillemette, a le mandat d’étudier un possible élargissement de l’AMM notamment pour les personnes en situation d’inaptitude.

Vendredi dernier, le Groupe d’experts sur la question de l’inaptitude et de l’aide médicale à mourir a dit qu’il s’imaginait mal administrer l’AMM à une personne vivant une «démence heureuse».