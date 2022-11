Ambassadeur chinois: l’Université d’Ottawa accusée d’entraver la liberté de presse

OTTAWA — L’Université d’Ottawa a été critiquée de toutes parts mardi pour avoir interdit la veille aux journalistes de filmer ou d’enregistrer un discours de l’ambassadeur chinois au Canada et a fermé les stores lorsque des manifestants contre le traitement des Ouïghours pouvaient être aperçus à l’extérieur.

Dans une déclaration écrite, l’Université d’Ottawa a expliqué que le refus «sans préavis» du conférencier de permettre les caméras a mis l’événement «en péril».

«Afin d’assurer que cette situation regrettable ne se reproduise plus, l’Université tâchera à l’avenir d’être plus claire avec ses conférenciers avant la tenue des événements sur la présence possible des médias électroniques», a précisé un de ses porte-parole qui ne s’est pas identifié.

En mêlée de presse à son arrivée à la période des questions en après-midi, le premier ministre Justin Trudeau a estimé que l’université a «fait une erreur» en interdisant les caméras.

«Au Canada, on ouvre sur tout à des gens qui ont un profil public. Les médias doivent avoir accès à ça», a-t-il tranché.

Le ministre du Patrimoine canadien, Pablo Rodriguez, a estimé que l’Université d’Ottawa aurait dû refuser la demande quitte à ce que la conférence soit annulée puisque la liberté de presse «doit avoir préséance sur tout».

«Au Canada, la liberté de la presse, ça ne se négocie pas. C’est un fait», a-t-il résumé.

L’Université d’Ottawa n’en est pas à sa première controverse sen matière de liberté d’expression et de presse. Au cours des dernières années, la professeure Verushka Lieutenant-Duval a été suspendue pour l’utilisation du «mot commençant par la lettre « n »» dans le cadre pédagogique d’un de ses cours.

Le recteur Jacques Frémont, dont 8000 signataires avaient demandé la démission, avait commandé un rapport sur la liberté académique à l’ancien juge de la Cour suprême Michel Bastarache.

Le comité présidé par M. Bastarache s’était dit en désaccord avec «la censure institutionnelle ni à l’autocensure» ainsi que «l’exclusion de termes, d’ouvrages ou d’idées dans le contexte d’une présentation ou d’une discussion respectueuse de nature universitaire et dans un but pédagogique et de diffusion des savoirs».

Reproches des élus

La situation survenue lundi «démontre clairement» l’enjeu «d’ingérence, d’interférence» de la Chine dans les institutions canadiennes, a soutenu le lieutenant conservateur pour le Québec, Pierre Paul-Hus, dans le foyer de la Chambre des communes.

Selon M. Paul-Hus, il est difficile de «blâmer» l’Université qui a dû prendre «une décision rapide» à la demande de l’ambassade de Chine. Il estime cependant que ce serait «la moindre des choses» qu’Ottawa convoque l’ambassadeur Cong Peiwu pour lui dire: «Écoutez, là, ça, on ne peut pas faire ça chez nous. On est au Canada. Ça ne marche pas comme ça».

Le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, n’y est pas allé de main morte en s’adressant à la presse parlementaire. «Si vous cherchez un endroit où aller défier la liberté d’expression, la liberté d’enseignement ou la liberté de presse, allez à l’Université d’Ottawa», a-t-il dit d’emblée, expliquant que l’institution semble appliquer «de façon assez soutenue» des principes du «wokisme».

Quant à l’ambassadeur chinois, M. Blanchet estime qu’il n’est pas un diplomate, mais bien un «intimidateur» puisqu’il représente le Parti communiste chinois. Non seulement l’influence de la Chine sur les institutions d’enseignement postsecondaires l’inquiète, mais également toutes les autres formes d’influence, «des postes de police au financement électoral».

Le chef du Nouveau Parti démocratique, Jagmeet Singh, a été le premier à commenter la nouvelle. Il a déclaré que la liberté de presse est «un droit fondamental» dans une société démocratique.