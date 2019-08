Améliorations au Code canadien du travail le 1er septembre: pauses et congés

MONTRÉAL — À compter du 1er septembre, 900 000 travailleurs canadiens bénéficieront d’avantages supplémentaires grâce à des modifications au Code canadien du travail et qui entreront alors en vigueur. Ces améliorations touchent les pauses non rémunérées, les vacances et les congés.

Comme il s’agit du Code canadien du travail, cela touche les employés qui travaillent dans des domaines comme le transport aérien, le transport ferroviaire, les banques, les télécommunications.

Entre autres, chaque employé aura droit à une pause non rémunérée d’au moins 30 minutes durant chaque période de cinq heures de travail consécutives.

Il devra aussi y avoir une période de repos d’une durée minimale de huit heures consécutives entre chaque quart de travail, sauf en cas d’urgence.

En entrevue avec La Presse canadienne lundi, la vice-présidente nationale exécutive de l’Alliance de la fonction publique du Canada, Magali Picard, s’est réjouie de ces bonifications du Code canadien du travail, qui amélioreront la vie de nombreux travailleurs.

De grands employeurs ne l’entendent pas ainsi; ils ont même demandé au gouvernement fédéral d’être exemptés de certaines dispositions, estimant qu’elles réduiraient leurs profits.