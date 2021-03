Amendements au PL59 en santé-sécurité: les quatre centrales syndicales déçues

MONTRÉAL — Malgré les amendements qui viennent d’être déposés par le ministre Jean Boulet, la réforme en santé-sécurité du travail déçoit encore les quatre centrales syndicales.

Dans une sortie commune mardi, la FTQ, la CSN, la CSQ et la CSD ont dit accueillir avec «beaucoup de déception» les amendements proposés mercredi dernier par le ministre du Travail et de l’Emploi à son projet de loi 59.

Les amendements proposés risquent de judiciariser encore plus le processus d’indemnisation des victimes d’accidents du travail et de maladies professionnelles et d’engorger les tribunaux, craignent les quatre centrales syndicales.

Elles estiment que le projet de loi réduit toujours l’accès à la réadaptation et aux droits de protection pour les travailleurs.

De plus, elles jugent que le nombre de rencontres d’un comité de santé-sécurité est «famélique», qu’on ignore le nombre de représentants qui doivent y siéger et qu’il n’y a plus de minimum d’heures de libération pour le représentant à la prévention.

Les quatre centrales déplorent également que les «risques psychosociaux» ne soient toujours pas inclus dans la réforme en santé-sécurité au travail, malgré les problèmes vécus en ce sens dans les milieux de travail.