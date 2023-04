Amendements retirés au C-21: Singh promet une solution pour résoudre l’impasse

OTTAWA — Le chef néo-démocrate Jagmeet Singh signale que son parti présentera cette semaine des amendements visant à interdire les armes de type d’assaut pour remplacer ceux auxquels le gouvernement libéral de Justin Trudeau a renoncé face au tollé qu’ils suscitaient.

«On va avoir des lois qui ciblent les fabricants pour la première fois et qui disent clairement que les fabricants ne peuvent pas continuer d’utiliser les échappatoires auxquels ils ont recours», a-t-il promis mardi en point de presse.

La veille, les groupes PolySeSouvient et DanForth Families for Safe Communities pressaient le Nouveau Parti démocratique (NPD) d’agir dans ce dossier et accusaient la formation politique d’inaction.

M. Singh est resté vague sur la forme que prendront les amendements au projet de loi C-21 et qui pérenniseraient une interdiction déjà en vigueur, depuis 2020, d’armes à feu de type d’assaut.

Il n’a pas voulu spécifier si ceux-ci comporteraient une liste de modèles prohibés, mais il a mentionné qu’une définition s’y trouverait.

Il a fait valoir que l’approche qui avait été préconisée par les libéraux avec leurs amendements retirés en février n’était pas la bonne et ne ciblait en rien les fabricants d’armes.

«(Ces derniers) changent le nom d’une arme à feu en particulier pour éviter le règlement (ou) un petit élément d’une arme à feu. (…) On va mettre fin à ça avec les amendements qu’on va proposer», a dit le chef du NDP.

Le gouvernement Trudeau a, il y a plus de deux mois, fait marche arrière sur deux amendements visant à enchâsser dans la loi une définition des armes de types d’assaut interdites.

Les dispositions retirées avaient pour objectif de renforcer une interdiction décrétée en 2020 pour environ 1500 modèles et variantes de ce type d’armes. Leur ajout au C-21 – fait durant l’étude article par article – a suscité une levée de boucliers chez des chasseurs et des membres de communautés autochtones craignant que des armes utilisées pour la chasse soient visées.

Le ministre de la Sécurité publique, Marco Mendicino, doit témoigner en comité au sujet de ce projet de loi, plus tard mardi.