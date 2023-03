Amqui: présence de Legault et des chefs des trois partis d’opposition jeudi matin

AMQUI, Qc — Le premier ministre du Québec, François Legault, se rendra jeudi à la rencontre des citoyens d’Amqui, au Bas-Saint-Laurent, qui restent éprouvés depuis que lundi dernier, une camionnette a percuté des groupes de piétons, tuant deux personnes et faisant neuf blessés.

Lors de sa visite, M. Legault sera accompagné par les des chefs des trois partis d’opposition: Marc Tanguay, du Parti libéral (PLQ), Gabriel Nadeau-Dubois, de Québec solidaire (QS) et Paul St-Pierre Plamondon, du Parti québécois (PQ). Des politiciens d’Amqui seront présents aux évènements figurant à l’agenda du premier ministre.

M. Legault échangera avec les acteurs locaux et tiendra une mêlée de presse vers 11h00.

Steeve Gagnon, un homme de la région d’Amqui âgé de 38 ans, fait face à deux chefs d’accusation de conduite dangereuse causant la mort. Le procureur au dossier a déclaré que d’autres chefs d’accusation devraient être portés contre le conducteur du véhicule-bélier.

Plus tôt cette semaine, le premier ministre Legault a déclaré que sa visite dans la communauté ébranlée se voulait un geste réconfortant. Il s’est déplacé il y a quelques semaines à Laval pour une tragédie semblable, lorsqu’un homme au volant d’un autobus de la Société de transport de Laval (STL) a foncé dans un édifice abritant une garderie, ce qui a coûté la vie à deux enfants.

Une veillée aux chandelles est prévue devant l’église Saint-Benoit-Joseph-Labre d’Amqui jeudi, à 19h00.

Vendredi soir, Kindé Cosme Arouko, le curé responsable des 22 paroisses de la vallée de la Matapédia, célébrera une messe avec l’archevêque de Rimouski, Denis Grondin, pour honorer les victimes du carnage d’Amqui.

Le père Arouko a choisi les textes et les prières de la messe de vendredi, afin de tenter de donner un sens à ce qui est considéré insensé et pour réconforter. Il a précisé qu’il transmettrait un message d’espérance et que malgré les moments difficiles, le monde ne s’arrête pas.