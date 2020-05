Andrew Cuomo:porter le masque est un signe de respect envers les soignants

NEW YORK — Le gouverneur de l’État de New York Andrew Cuomo a exhorté mardi les New-Yorkais à porter des masques par respect pour les infirmières et les médecins qui sont morts pour protéger les gens de la pandémie, qui, selon ce qu’a annoncé le gouverneur mardi, a tué 195 autres personnes.

Lors de sa conférence de presse quotidienne, Andrew Cuomo a raconté une conversation tendue sur les masques qu’il avait eue avec un homme lors d’une récente promenade avec sa fille.

Il a déclaré que les gens devraient être conscients du fait que le masque, qui est porté pour réduire les risques d’infection par son utilisateur, est un signe de respect pour tous ceux qu’on croise, ainsi que pour les travailleurs qui tentent de sortir la société de l’épidémie.

«Ce masque dit: » Je respecte les infirmières et les médecins que le virus a tués alors qu’ils étaient en train de sauver d’autres personnes. Et je respecte les infirmières et les médecins, donc je ne vais infecter personne ni permettre à quiconque d’être infecté inutilement afin de ne pas causer plus de stress aux infirmières et aux médecins », a déclaré Andrew Cuomo.

New York exige que les gens portent des couvre-visages lorsqu’ils sont à proximité des autres en public. Alors que des Américains sont de plus en plus fatigués du confinement prolongé, certains se plaignent que l’exigence porte atteinte à la liberté individuelle.