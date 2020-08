Andrew Furey devient premier ministre libéral de Terre-Neuve-et-Labrador

SAINT-JEAN, T.-N.-L. — Andrew Furey, un chirurgien qui n’était pas député, devient le nouveau premier ministre de Terre-Neuve-et-Labrador, après avoir remporté la course à la direction du Parti libéral de la province, lundi.

M. Furey l’a emporté face à son rival, l’ancien fonctionnaire John Abbott. Plus de 34 000 électeurs devaient désigner le nouveau chef du Parti libéral, qui devient de facto le premier ministre désigné de la province. Le premier ministre Dwight Ball, qui avait annoncé sa démission il y a quelques mois, devait quitter son poste en mai, mais la pandémie de COVID-19 a retardé son départ.

Deux candidats seulement se faisaient la lutte: M. Furey et M. Abbott, un ancien fonctionnaire qui préside la section provinciale de l’Association canadienne pour la santé mentale. Ni M. Furey ni M. Abbott n’ont occupé de poste électif auparavant.

Le résultat du scrutin a été annoncé lundi soir au Centre des congrès de Saint-Jean, en l’absence de députés libéraux, à cause des restrictions sanitaires. Seulement 50 personnes étaient admises à l’«assemblée de couronnement». M. Ball devait s’adresser à ses partisans et aux Terre-Neuviens, lundi soir, mais depuis Deer Lake, sur la côte ouest de l’île.

Les électeurs avaient commencé à voter mardi dernier, par téléphone ou en ligne, et le scrutin s’est terminé à midi lundi. Selon les organisateurs, plus de 21 000 partisans libéraux admissibles ont voté lundi. Les libéraux ont déclaré la semaine dernière que par rapport à la dernière course à la direction en 2013, des milliers de personnes de plus se sont inscrites cette fois-ci pour voter, malgré les défis liés à la tenue d’un scrutin en pleine pandémie.

Avant même le dévoilement des résultats, lundi, le candidat Abbott s’était dit préoccupé par le fait que certains électeurs inscrits n’avaient pas reçu le numéro d’identification personnel pour voter, tandis que d’autres n’auraient pas pu accéder à une ligne d’aide aux électeurs. Il a estimé que le parti devrait envisager de prolonger le scrutin, mais le Parti libéral a soutenu que tous les problèmes liés au processus «étaient isolés et prévisibles, et qu’ils ont été gérés dès qu’ils sont apparus».

Une fois que M. Furey aura été assermenté, il devra, en vertu de la loi, déclencher des élections générales d’ici un an. Les deux candidats avaient tous les deux déclaré qu’ils n’étaient pas pressés de déclencher un scrutin avant la fin de 2020; ils voulaient consulter d’abord les deux autres chefs de parti à l’Assemblée législative avant de choisir une date.