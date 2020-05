Andrew Scheer appuie les efforts du gouvernement pour inclure Taïwan à l’OMS

OTTAWA — Le chef conservateur, Andrew Scheer, soutient les efforts du gouvernement libéral pour inclure Taïwan dans les discussions de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) sur la COVID-19, une position à laquelle la Chine s’oppose.

Mais M. Scheer souligne également que son parti demande depuis longtemps l’inclusion de Taïwan dans des organisations telles que l’OMS et l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI). M. Scheer note que les organisations fournissent des conseils sur la santé et la sécurité, et que leur travail ne devrait pas être influencé par la politique étrangère de la Chine.

La Chine considère Taïwan comme une province séparatiste, et bien que le Canada ne reconnaisse pas sa souveraineté, les deux pays entretiennent des relations commerciales et culturelles.

La semaine dernière, le Canada a soutenu une coalition internationale — qui comprend les États-Unis, le Japon, l’Australie et d’autres pays — qui souhaite permettre à Taïwan d’avoir le statut d’observateur lors d’une grande réunion de l’OMS la semaine prochaine.

Taïwan a réussi très tôt à contrôler l’éclosion de la COVID-19 et le ministre canadien des Affaires étrangères, François-Philippe Champagne, a déclaré à La Presse canadienne que la présence de Taïwan en tant qu’observateur non étatique aux réunions de l’OMS la semaine prochaine aiderait à lutter contre la pandémie dans le monde.