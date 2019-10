Andrew Scheer se défend d’avoir organisé une rencontre avec l’Opus Dei en 2010

OTTAWA — À quelques heures du débat en anglais, le chef conservateur Andrew Scheer a dû se défendre d’avoir organisé une rencontre avec un groupe de la droite religieuse il y a près de 10 ans.

Lorsqu’il était président suppléant de la Chambre des communes en 2010, M. Scheer a organisé une rencontre avec le vicaire de l’Opus Dei au Canada, Frederick Dolan, avec d’autres parlementaires. Des conservateurs et des libéraux étaient présents pour cette rencontre sous le thème «La joie au travail» («Joy in the workplace»).

L’Opus Dei est une institution controversée de l’Église catholique romaine. Les membres appliquent notamment des pratiques de mortification comme la flagellation ou encore le port d’une ceinture de cilice — en crin ou en métal — plusieurs heures par jour.

Questionné à ce sujet lundi matin, M. Scheer a répondu qu’il avait organisé «beaucoup de réunions» avec des leaders de différentes fois religieuses. Il n’a cependant pas voulu expliquer en quoi une rencontre avec le vicaire de l’Opus Dei est comparable à une rencontre avec un rabbin ou un imam, par exemple.

«J’étais à l’ouverture historique d’un temple bouddhiste l’autre jour et j’ai pu rencontrer un grand maître de la religion bouddhiste, alors je suis toujours en train de tenir des rencontres avec des leaders de différentes fois et de différentes religions», a-t-il affirmé.

M. Scheer assure qu’il n’est pas et qu’il n’a jamais été membre de l’Opus Dei.

La gratuité pour les musées

Le chef conservateur a par ailleurs pris l’engagement, lundi, d’éliminer les frais d’admission pour les neuf musées nationaux, dont la majorité se situent dans la région d’Ottawa.

Selon M. Scheer, l’entrée libre pour tous les musées permettra aux familles d’économiser 21 millions $ par année.

Il a aussi annoncé que le Centre du patrimoine de la GRC à Regina, en Saskatchewan, deviendrait le dixième musée national du Canada s’il est élu premier ministre.

Ce nouveau musée serait lui aussi gratuit pour les visiteurs.

Qui plus est, tous les lieux de sépulture des anciens premiers ministres et des gouverneurs généraux seraient désignés comme des lieux historiques nationaux.

M. Scheer croit qu’il faut célébrer les «géants» de l’histoire du Canada, comme John A. Macdonald, William Lyon MacKenzie King et Wilfrid Laurier sans se laisser abandonner à la rectitude politique.

Un débat à surveiller

Après une performance jugée décevante au débat en français de TVA, la semaine dernière, M. Scheer pourra se reprendre avec le premier et seul débat en anglais de la campagne électorale lundi soir.

En matinée, il disait avoir «hâte» d’en découdre avec le chef libéral Justin Trudeau. «C’est la seule chose (dont) je m’occupe aujourd’hui», a-t-il dit.

Selon lui, la présence du chef du Parti populaire du Canada, Maxime Bernier, à ce débat «ne change rien», puisqu’il estime être le seul à pouvoir remplacer M. Trudeau.