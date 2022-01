Anglade veut une rencontre d’urgence avec tous les partis à l’Assemblée nationale

MONTRÉAL — La cheffe de l’opposition officielle, Dominique Anglade, demande à François Legault de convoquer tous les partis de l’Assemblée nationale à une séance extraordinaire pour clarifier le plan de match de son gouvernement devant la nouvelle vague de COVID-19 déferlant sur le Québec.

«De manière générale, on sent la confusion, que les règles ne sont pas claires. Et on sent surtout qu’on se retrouve sur un bateau qui n’a pas de gouvernail, de boussole. On a besoin qu’une direction claire soit donnée», a-t-elle soutenu en conférence de presse, vendredi.

Suivant cette séance extraordinaire, Mme Anglade souhaite aussi la tenue de rencontres hebdomadaires entre le gouvernement et les partis de l’opposition.

Selon la cheffe libérale, ces rencontres permettront de mieux informer la population sur les règles à suivre, de mieux comprendre les prochaines étapes pour traverser la crise et de questionner le gouvernement.

«Les conférences de presse ne nous permettent pas d’avoir toutes les réponses aux questions qui nous sont posées. Il y a des informations qui ne filtrent pas», a-t-elle expliqué.

Mme Anglade a mentionné que des démarches ont été entamées auprès des autres partis de l’opposition pour qu’ils se joignent à sa demande. Elle précise que son parti est ouvert quant aux modalités entourant la tenue de la séance. Tous les députés n’auraient pas besoin d’être présents, précise-t-elle.

