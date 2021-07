Angleterre: les règles de quarantaine assouplies pour certains travailleurs

LONDRES — Le gouvernement britannique a cherché à atténuer les pressions sur l’approvisionnement alimentaire en Angleterre en exemptant plus de 10 000 travailleurs des règles de quarantaine qui avaient entraîné des pénuries de personnel et des étagères vides dans les supermarchés.

Dans une annonce faite jeudi soir à la suite de la pression croissante des détaillants de plus en plus contrariés, le gouvernement a annoncé des plans de tests de dépistage de la COVID-19 quotidiens pour les travailleurs critiques de l’industrie alimentaire, qui permettront à ceux dont le test est négatif de continuer à travailler même s’ils ont été informés sur leur téléphone de s’isoler en raison d’un contact avec une personne infectée par le virus.

Cette décision, ainsi qu’un assouplissement limité des règles d’isolement dans d’autres secteurs clés et services publics vitaux, y compris les transports essentiels, les services d’urgence et l’industrie de l’énergie, est intervenue alors que le gouvernement s’inquiétait de plus en plus de l’impact de la soi-disant «pingdémie» (ainsi nommée en raison du bruit de l’avertissement d’isolement sur les téléphones) sur de nombreux secteurs clés de l’économie britannique.

Alors que l’on observe une résurgence du virus à travers le Royaume-Uni, des centaines de milliers de personnes, dont le premier ministre britannique Boris Johnson, doivent s’isoler pendant 10 jours après avoir été informées par l’application de traçage du National Health Service qu’elles ont été en contact avec une personne atteinte du virus.

Ce sont principalement les inquiétudes concernant les approvisionnements alimentaires qui ont poussé le gouvernement à changer d’approche, alors que de plus en plus de travailleurs, y compris des livreurs, devaient s’isoler. Les rayons de supermarchés vides ont ainsi provoqué des craintes de voir des consommateurs anxieux faire des achats en panique.

Le gouvernement a dit avoir identifié des emplacements prioritaires, y compris les plus grands centres de distribution de supermarchés, où les tests commenceront cette semaine. Le programme sera étendu à pas moins de 500 sites la semaine prochaine, englobant les fournisseurs d’aliments de base tels que le pain et les produits laitiers.

«Toutes les personnes travaillant dans ces sites stratégiques clés, ces dépôts de distribution et ces installations de fabrication pourront utiliser ce programme, et probablement bien plus de 10 000 personnes», a déclaré vendredi le secrétaire à l’Environnement George Eustice à Sky News.

La nouvelle politique du gouvernement a été bien accueillie par les détaillants, mais plusieurs d’entre eux ont déclaré que le gouvernement devait être prêt à prendre d’autres mesures, notamment en implantant son plan annoncé précédemment pour modifier les règles d’isolement le 16 août.

À cette date, le gouvernement a prévu exempter les personnes complètement vaccinées des règles d’isolement. Ce changement intervient près d’un mois après la levée de la plupart des règles sanitaires liées au coronavirus en Angleterre. Les autres nations du Royaume-Uni – l’Écosse, le Pays de Galles et l’Irlande du Nord – sont plus prudentes dans la levée des restrictions.

«Il est absolument vital que le gouvernement rattrape le temps perdu et déploie ce nouveau programme le plus rapidement possible», a déclaré Helen Dickinson, directrice générale du British Retail Consortium. «Les perturbations sont limitées pour le moment et les détaillants surveillent la situation de près.»

Parallèlement aux mesures de protection des approvisionnements alimentaires, le gouvernement a publié jeudi soir des directives définissant des exemptions limitées pour les travailleurs critiques entièrement vaccinés de 16 autres secteurs si leur incapacité à travailler avait un «impact préjudiciable majeur» ou risquait de compromettre la sécurité nationale. Cependant, les orientations ont déjà suscité une certaine confusion au sein des secteurs concernés.

Selon les nouvelles directives, les employés entièrement vaccinés fournissant des services considérés comme essentiels pourraient continuer à travailler et éviter l’isolement s’ils figuraient sur une liste tenue à jour par les autorités.