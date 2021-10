Anita Anand, deuxième femme à la Défense, mènera la lutte aux inconduites sexuelles

OTTAWA — La lutte contre les inconduites sexuelles au sein des Forces armées canadiennes est entrée mardi dans une nouvelle ère, alors que l’ancienne ministre de l’Approvisionnement, Anita Anand, est devenue la deuxième femme dans l’histoire du pays à occuper le poste de ministre de la Défense nationale.

Cette nomination a mis fin à des semaines de spéculations sur la succession de Harjit Sajjan, dont le sort semblait scellé. Plusieurs lui reprochaient sa gestion de la crise de confiance dans l’état-major au cours des huit derniers mois, crise déclenchée par des allégations d’inconduites sexuelles visant plusieurs officiers dans les plus hauts échelons.

La nomination de Mme Anand a été accueillie avec un optimisme prudent, mardi. On saluait tout de même sa bonne tenue au poste de ministre de l’Approvisionnement, où elle a piloté les efforts d’Ottawa pour acheter des vaccins et d’autres équipements de protection dès le début de la pandémie de COVID-19. Mais des observateurs rappellent que sa nomination n’est pas une solution miracle aux problèmes qui affligent l’armée canadienne. Le gouvernement fait face à des pressions persistantes pour établir une forme de surveillance externe et indépendante des Forces armées.

Le chef du Nouveau Parti démocratique, Jagmeet Singh, a salué mardi la nomination d’une femme à ce poste. «Mais en fin de compte (les libéraux) ont eu six ans pour mettre en place un processus indépendant, et rien n’a changé. Pour moi, c’est un gros problème», a-t-il commenté après la cérémonie d’assermentation du nouveau cabinet, mardi.

Mme Anand devient la deuxième femme à être nommée ministre de la Défense. Kim Campbell avait occupé ce poste pendant près de six mois, en 1993, avant de devenir première ministre désignée, au départ de Brian Mulroney. Bien que la nomination de Mme Anand envoie sans aucun doute un message fort, des observateurs ont estimé que ce geste ne suffira pas à lui seul à faire bouger les choses dans l’institution militaire.

«Je ne fais pas partie de ces gens qui pensent que le simple fait de mettre une femme à ce poste résoudra comme par magie les problèmes», a déclaré Megan MacKenzie, experte en inconduites sexuelles dans l’armée à l’Université Simon Fraser, à Vancouver. «J’espère vraiment qu’elle sera soutenue pour qu’elle puisse faire son travail et qu’on ne s’attend pas à ce qu’elle résolve en quelque sorte le problème systémique sans les outils appropriés.»

Une institution difficile à contrôler

Mme Anand arrive à un moment critique pour l’armée canadienne, qui est secouée depuis des mois par des allégations troublantes selon lesquelles certains des officiers les plus hauts gradés auraient eu un comportement sexuel inapproprié – de nouvelles allégations surgissent à peu près toutes les deux ou trois semaines.

Les partis d’opposition, des experts de la défense et les groupes de soutien aux victimes ont attribué une grande partie de la responsabilité du scandale en cours au gouvernement libéral, en particulier au ministre Sajjan, qui sera désormais ministre du Développement international et du Développement économique en Colombie-Britannique.

L’une des questions clés auxquelles Mme Anand sera confrontée est de savoir dans quelle mesure elle aura les coudées franches pour exercer un réel contrôle sur l’armée, qui a la réputation de repousser toute tentative de la contrôler.

Un groupe de soutien aux victimes, «It’s Not Just 700», a souligné mardi la vaste expérience juridique de Mme Anand. «On ne regarde pas si c’est un homme ou une femme: on veut quelqu’un qui a les compétences nécessaires pour faire ce qui est attendu au portefeuille de la Défense et sur les questions d’inconduite sexuelle», indique l’organisme dans un communiqué.

La professeure MacKenzie, elle, rappelle la pertinence toujours d’actualité d’une surveillance externe de l’armée en matière d’inconduite sexuelle, comme l’avait demandé pour la première fois la juge à la retraite de la Cour suprême Marie Deschamps, dans un rapport accablant en 2015. «Il s’agit de recommandations très réfléchies qui sont venues après un examen très approfondi de cette question.»

Mme Anand devra aussi s’atteler à d’autres dossiers majeurs aux armées, notamment les nombreuses missions dans le monde et les efforts en cours pour acheter de nouveaux équipements militaires. Sur ce dernier point, toutefois, elle a un avantage sur bon nombre de ses collègues qui prennent en charge de nouveaux portefeuilles: son emploi précédent à l’Approvisionnement prévoyait déjà une supervision importante de divers projets d’achats militaires, notamment de nouveaux avions et navires.