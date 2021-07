Annamie Paul confirme que le congrès du Parti vert aura lieu même en élections

OTTAWA — La cheffe du Parti vert du Canada Annamie Paul confirme que le congrès national de la formation politique aura lieu comme prévu le mois prochain même si la campagne électorale fédérale est déclenchée d’ici là.

«Notre conseil fédéral a décidé de tenir l’assemblée générale annuelle le 21 août et on va de l’avant, a-t-elle affirmé aux journalistes mardi. Les préparatifs sont en cours.»

Cette décision du conseil fédéral, le comité de 13 membres qui dirige les affaires internes du parti, survient après que le conseil exécutif eut déclaré «l’état d’urgence électoral» en date du 16 juillet selon deux hauts responsables n’étant pas autorisés à s’adresser aux médias.

Cet «état d’urgence» a pour effet d’accélérer le processus de nomination des candidats à l’approche d’une élection imminente. Les libéraux ont adopté une déclaration semblable le mois dernier, un autre signe que les formations politiques sont prêtes à en découdre.

Un congrès national, qui se consacre à adopter des positions politiques et à la nomination de membres de l’exécutif, viendrait mobiliser des ressources et des énergies au moment où la cheffe Annamie Paul tente de maximiser le recrutement de bénévoles, de stimuler la campagne de financement et de préparer son parti à mener une bonne campagne.

Annamie Paul dit espérer que le gouvernement libéral évite de déclencher des élections puisque d’importants enjeux méritent davantage d’attention comme la crise climatique et celle des opioïdes.

«Il y a une foule de sujets qui méritent que l’on retourne au parlement et septembre devrait signifier un retour de la pause estivale et non pas de l’élection estivale», a-t-elle déclaré à la suite d’une table ronde sur le climat à laquelle participaient des membres de son cabinet fantôme.

Le Parti vert est empêtré dans une série de querelles internes depuis quelques mois alors qu’une poignée de membres du conseil fédéral ont cherché à évincer Mme Paul.

Certains dirigeants du parti ont même déposé une requête judiciaire contre la cheffe la semaine dernière dans le but de la destituer.

Dans un courriel transmis jeudi aux membres du parti et dont La Presse Canadienne a obtenu copie, la présidente des verts Liana Canton Cusmano allègue que c’est Annamie Paul qui a tout déclenché.

C’est elle qui a fait ça, a écrit la présidente, en lançant un processus d’arbitrage qui a fait avorter le vote de défiance prévu par le conseil fédéral ainsi que le processus prévu pour suspendre son statut de membre du parti.

De son côté, Annamie Paul a décrit tout ce chaos comme une «attaque à sens unique» menée par une clique de la vieille garde du parti.