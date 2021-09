Annamie Paul défend la pertinence de son parti et critique le bilan climatique

MONTRÉAL — La cheffe Annamie Paul a défendu la pertinence de son parti après le débat des chefs de mercredi soir, en affirmant que la présence de députés verts, même en petit nombre, serait nécessaire pour influencer les travaux du Parlement, puisque chacun d’eux «est une voix sincère pour le climat».

Elle a attaqué de front le bilan environnemental des dernières décennies, rappelant que «nous sommes parmi les plus gros émetteurs (de gaz à effet de serre) per capita» et que «nous n’avons jamais réussi à atteindre l’une de nos cibles», qu’elle considère déjà trop «modestes». «On ne devrait pas laisser notre avenir entre les mains des mêmes partis qui nous ont mis dans cette situation.»

Questionnée au sujet de la déclaration de Justin Trudeau selon laquelle les libéraux étaient les seuls à avoir un plan crédible pour combattre la crise climatique, elle a répliqué que le premier ministre «n’a pas les idées et n’a pas le plan», contrairement aux verts, qui «sont prêts à travailler avec d’autres partis sur cet enjeu, parce que c’est une question non partisane».

En sortant de ce débat à cinq où elle était la seule femme, elle a répété sa volonté d’«amener plus de diversité en politique», ajoutant que «le manque de femmes dans les plus hautes sphères de la politique a un impact sur ce qui est priorisé».

Sur sa performance un peu plus effacée que celle des autres chefs, elle a dit être «là pour expliquer» ses idées, et «pas pour participer à des confrontations».

Elle a reconnu qu’avec son propre siège qui n’est pas gagné, ses efforts se concentrent surtout sur sa propre élection. «Il faut que je mérite la confiance des électeurs», a-t-elle dit.

Au sujet des dissensions internes qui ont secoué son parti juste avant les élections et qui ont vraisemblablement été l’une des causes de la chute des verts dans les sondages, elle a plaidé que, malgré cela, «nos valeurs restent les mêmes (…), nos politiques progressistes restent les mêmes».

