Annamie Paul démissionne comme chef du Parti vert du Canada

Annamie Paul a annoncé lundi qu’elle quittera ses fonctions comme chef du Parti vert du Canada.

Elle dit avoir pris cette décision après avoir été informée, par courriel, que le Conseil fédéral de son parti avait entamé un examen de son leadership dans les jours suivant les résultats électoraux décevants des verts au Canada.

Mme Paul a terminé quatrième dans la circonscription de Toronto-Centre et n’a fait élire que deux députés sous la bannière de son parti. Et le Parti vert a fini avec 2,3 % des voix dans le pays, bien loin des 6,5 de 2019.

Une semaine après l’élection, Mme Paul a déclaré qu’elle n’a plus la force de faire face aux conflits internes qui ont marqué son court passage à la tête du parti.

«Il est très clair que je n’aurai pas l’opportunité de diriger. Je n’en ai pas eu l’opportunité et on ne m’en donnera pas l’opportunité», a-t-elle soutenu dans une brève allocution à Toronto.

Mme Paul savait, dès le début de la campagne électorale, qu’elle n’allait pas obtenir les résultats espérés, mais a décidé de rester à la barre de son parti tout de même. Elle continue de blâmer ses détracteurs, qui ont miné les chances du Parti vert de faire une percée.

«Nul besoin d’être un génie pour savoir que lorsque vous entrez dans une élection sans financement, sans personnel et sans directeur de campagne, et avec la menace d’une poursuite judiciaire, c’est assez difficile de convaincre les gens de voter pour vous», a-t-elle offert.

Lorsque Mme Paul a été élue chef du Parti vert en octobre 2020, elle est devenue la première femme noire et juive à diriger un parti politique fédéral.

«Quand j’ai été élue, j’ai brisé un plafond de verre. Ce que je ne réalisais pas, à l’époque, c’est que je brisais un plafond de verre qui allait me tomber sur la tête et laisser des éclats de verre sur lesquels j’allais devoir ramper pendant tout mon temps comme chef», a-t-elle dit lundi.

Elle dit avoir voulu rester comme chef pendant la durée de la campagne électorale pour paver le chemin afin que d’autres femmes comme elle décident de se présenter en politique.

Mme Paul avait finalement un avertissement pour ses détracteurs au sein du Parti vert, qui se réjouiraient de son départ.

«Sachez qu’il y a beaucoup plus de personnes comme moi que comme vous. (…) Je compte sur ces gens pour reprendre le flambeau et pour mener le parti dans la direction que je crois toujours être la meilleure», a-t-elle conclu, sans prendre les questions des journalistes.

À la suite de cette annonce, les chefs du Parti conservateur du Canada et du Nouveau Parti démocratique ont salué l’engagement de Mme Paul en politique.

«Merci @annamiepaul pour votre persévérance et votre rôle de pionnière pour les Canadiens de tous les horizons intéressés par le service public. J’ai toujours aimé nos discussions et admiré votre ténacité. Mes meilleurs vœux à vous et votre famille», a écrit Erin O’Toole sur Twitter.

«Merci pour votre résilience et votre persévérance. Vous avez permis à toute une génération de se voir représentée en politique. Au nom de beaucoup de Canadiennes et Canadiens, merci», a ajouté Jagmeet Singh.

Le Parti vert devra maintenant désigner un chef par intérim et lancer une nouvelle course à la direction du parti. Seuls Elizabeth May et Mike Morrice représentent dorénavant le parti au Parlement canadien.