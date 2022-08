Anne Heche a succombé à des brûlures et à l’inhalation de fumée, conclut le coroner

LOS ANGELES — Les causes du décès d’Anne Heche ont été révélées, celle-ci ayant succombé à des brûlures et à l’inhalation de fumée après son accident de voiture.

La mort de l’actrice américaine est considérée comme un accident, selon les résultats de l’enquête préliminaire du coroner publiés mercredi.

Heche, âgée de 53 ans, avait également une fracture du sternum causée par un «traumatisme contondant», selon l’information affichée sur le site Web du médecin légiste du comté de Los Angeles.

Le rapport complet de l’autopsie est encore en cours de rédaction, selon le bureau du coroner.

Les appareils qui maintenaient l’actrice de cinéma et de télévision, lauréate d’un prix Emmy, en vie artificielle, ont été débranchés dimanche.

Anne Heche a été blessée lorsque sa voiture a terminé sa course sur un trottoir et percuté une maison à l’ouest de Los Angeles le 5 août dernier. La voiture et la maison ont pris feu. Seul Heche a été blessé.

Anne Heche a subi une «grave lésion cérébrale» causée par un manque d’oxygène, selon un communiqué publié la semaine dernière par la famille.

Elle a été déclarée en état de mort cérébrale, mais a été maintenue en vie jusqu’à ce que ses organes puissent être prélevés.

Les enquêteurs au dossier ont révélé que des traces de narcotiques ont été décelées dans un échantillon de sang prélevé sur l’actrice. Cependant, la police a mis fin à son enquête après qu’Anne Heche ait été déclarée en mort cérébrale.

Le 11 août a été inscrit comme la date de son décès par le bureau du coroner.

C’est à la fin des années 1980 que Heche est apparu pour la première fois sur le téléroman «Another World», sur la chaîne NBC, avant de devenir l’une des vedettes les plus populaires d’Hollywood à la fin des années 1990. Elle était régulièrement sur les couvertures de magazines et dans les films à gros budget avec des vedettes, comme Harrison Ford et Johnny Depp.