Année préélectorale au Québec: les jeux ne sont pas faits, selon Pierre Arcand

QUÉBEC — Tout peut encore arriver en cette année préélectorale au Québec, prédit le vétéran député libéral Pierre Arcand, qui croit à un retour en force des libéraux en 2022.

«Bien sûr, a-t-il dit. Il ne faut jamais oublier une chose, c’est qu’on est l’alternative. Il y a un seul parti au Québec, à mon avis, qui est véritablement l’alternative au gouvernement actuel, c’est le Parti libéral du Québec.»

Celui qui a été chef intérimaire du Parti libéral pendant presque deux ans, entre 2018 et 2020, sent que les Québécois ne sont plus nécessairement fidèles à un ou deux partis politiques, mais veulent élargir leurs options.

«Les gens ne sont plus acquis, quel que soit le parti politique. (…) Je regarde juste l’élection fédérale, combien de gens disent: « Je ne sais pas trop pour qui je vais voter », ce que je ne voyais pas avant.

«Au Québec, je sens un peu la même chose. (…) Les gens ne sont pas sûrs, ils disent: « On va regarder ».

«Il n’y a pas ce genre de militantisme qu’on a vu pendant bien des années, quand on avait vraiment une différence très claire entre les indépendantistes d’un côté et nous», a -t-il analysé.

Cette volatilité de l’opinion publique, combinée au foisonnement des partis politiques au Québec, fait dire à Pierre Arcand que «les choses changent rapidement».

Il se remémore un discours de Jean Charest à ses troupes en 2007, alors que les sondages suggéraient que les appuis du Parti libéral fondaient chez les francophones au profit de l’Action démocratique du Québec.

«Tout le monde était un peu sonné, (…) et M. Charest avait dit: (…) « La bonne nouvelle pour eux, c’est qu’ils ont des bons sondages, mais la mauvaise nouvelle, c’est que l’élection, ce n’est pas aujourd’hui ».

«Il nous avait fait un discours pour nous dire qu’évidemment, les choses allaient changer, etc., ce qui est arrivé. En 2008, on a été élus avec un gouvernement majoritaire.»

La CAQ domine outrageusement dans les sondages, à l’heure actuelle. Selon Angus Reid, le parti de François Legault récolterait l’appui de 41 % des électeurs québécois, une avance de 20 points sur le Parti libéral.

La CAQ compte présentement 74 députés, le Parti libéral, 28, tandis que Québec solidaire a 10 députés et le Parti québécois en a sept. Il y a six députés indépendants.