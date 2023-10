Annulation du projet de sortie des Canadiens de Gaza par l’Égypte samedi

Dans un message envoyé aux ambassades occidentales, le ministère israélien des Affaires étrangères indique qu’un projet visant à permettre aux ressortissants étrangers de quitter la bande de Gaza par un point de passage vers l’Égypte a été annulé, samedi.

Cependant, la ministre des Affaires étrangères du Canada, Mélanie Joly, a annoncé la même journée avoir obtenu l’autorisation du gouvernement israélien que les civils canadiens se trouvant présentement à Gaza puissent quitter le territoire.

Un fonctionnaire d’Affaires mondiales Canada a indiqué vendredi que les Canadiens qui se trouvent à Gaza pourraient être en mesure d’utiliser le point de passage pour quitter le territoire pendant une courte période samedi.

Cependant, Julie Sunday, la plus haute responsable des services consulaires du Canada, a averti qu’il n’y avait aucune garantie que ce plan se concrétise.

Le message du ministère israélien des Affaires étrangères, consulté par La Presse Canadienne, indique que «le passage prévu pour aujourd’hui (…) est annulé».

Le message conseillait également à la population de rester à l’écart de la zone et d’attendre de nouvelles informations.

Violences à Rafah

«Les dernières informations dont je dispose indiquent qu’il y a eu des violences autour du passage frontalier de Rafah, et que l’opération a donc dû être annulée», a affirmé la ministre Joly, lors d’un point de presse virtuel, samedi après-midi. Elle a précisé qu’elle tente d’obtenir plus d’informations sur la situation, et qu’elle s’entretiendra avec son homologue égyptien plus tard dans la journée.

«J’ai eu l’autorisation de la part du gouvernement israélien que les civils canadiens qui sont présentement à Gaza puissent quitter», a cependant indiqué la ministre, s’exprimant depuis Amman, en Jordanie. Mme Joly n’a pas indiqué à quelle date ces personnes allaient pouvoir être évacuées.

Les autorités ont annoncé vendredi que 150 personnes ayant un lien avec le Canada, y compris des citoyens canadiens, des membres de leur famille vivant à l’étranger et peut-être des résidents permanents, se trouvaient dans la bande de Gaza.

La ministre Joly a aussi dit avoir rencontré un responsable de l’ONU chargé de l’aide humanitaire à Gaza pour discuter de la façon de mettre en place un corridor humanitaire pour venir en aide aux civils sur le territoire.

Évacuation mardi de la Cisjordanie

Une entente conclue avec les autorités israéliennes, palestiniennes et de la Jordanie permettra toutefois aux Canadiens de quitter la Cisjordanie par autobus. «Nous pensons que nous allons pouvoir commencer cette opération dès mardi», a dit la ministre.

Mme Joly a également fait le point sur son voyage diplomatique, pendant lequel elle s’est rendue en Israël pour «voir l’impact humain» de l’attaque du Hamas contre le pays.

«Puisqu’il y avait des bombardements à Tel-Aviv, nous avons dû, nous mettre à l’abri, notre équipe et moi», a raconté la ministre.

Elle a précisé que cinq avions des Forces armées canadiennes ont jusqu’à présent quitté Tel-Aviv vers Athènes, en Grèce, et qu’un sixième avion était en vol au moment de la conférence de presse, samedi après-midi.