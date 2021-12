Annulations de vols: la COVID-19 perturbe l’industrie aérienne

NEW YORK — Les compagnies aériennes ont continué d’annuler des centaines de vols samedi en raison de problèmes de personnel liés à la COVID-19, ce qui vient perturber les célébrations des fêtes pendant l’une des périodes de voyage les plus chargées de l’année.

FlightAware, un site web de suivi des vols, a noté près de 1000 vols entrants, sortants ou à l’intérieur des États-Unis avaient été annulés samedi, contre 690 vendredi. Plus de 250 vols supplémentaires ont déjà été annulés pour dimanche. FlightAware ne précise pas les raisons derrière l’annulation de chaque vol.

Vendredi, Delta, United et JetBlue avaient tous déclaré que le variant Omicron causait des problèmes de personnel entraînant des annulations de vols. La porte-parole de United, Maddie King, a indiqué que les pénuries de personnel causaient toujours des annulations et qu’il n’était pas clair quand les opérations normales reprendraient.

«C’était inattendu», a-t-elle déclaré à propos de l’impact d’Omicron sur l’absence de personnel. Delta et JetBlue n’ont pas immédiatement répondu aux questions de l’Associated Press samedi.

Selon FlightAware, les trois compagnies aériennes ont annulé plus de 10 % de leurs vols réguliers samedi. American Airlines a également annulé 90 vols samedi, soit environ 3 % de son programme, toujours selon FlightAware. Le porte-parole d’American Airlines Derek Walls a déclaré que les annulations résultaient de «congés de maladie liés à la COVID» et que la compagnie aérienne a contacté ses clients vendredi. Les compagnies aériennes européennes et australiennes ont également annulé des vols pendant la période des vacances en raison de problèmes de personnel liés à la COVID.

Les retards et les annulations de vols liés aux pénuries de personnel ont été un problème régulier pour l’industrie aérienne américaine cette année. Les compagnies aériennes ont encouragé les travailleurs à démissionner en 2020, lorsque l’industrie s’est effondrée, et ont été prises à court de personnel cette année alors que les voyages ont recommencé.

Pour atténuer les pénuries de personnel, des pays comme l’Espagne et le Royaume-Uni ont réduit la durée des quarantaines liées à la COVID-19 en permettant aux gens de retourner au travail plus tôt après avoir été déclarés positifs ou exposés au virus.

Le PDG de Delta, Ed Bastian, faisait partie de ceux qui ont appelé l’administration Biden à prendre des mesures similaires pour éviter de nouvelles perturbations des voyages aériens. Jeudi, les États-Unis ont raccourci les règles d’isolement liées à la COVID-19 pour les travailleurs de la santé uniquement.