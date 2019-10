Anxiété: les élus votent une motion pour plus de fonds

QUÉBEC — La longue marche du comédien Patrice Coquereau contre l’anxiété l’a mené jeudi jusqu’au Parlement à Québec.

L’Assemblée nationale a salué son geste et a adopté à l’unanimité une motion qui réclame plus de fonds et de ressources pour lutter contre ce trouble de santé.

M. Coquereau a parcouru 570 km sur la route 132 l’été dernier pour sensibiliser la population concernant l’anxiété.

Souffrant lui-même de «troubles anxieux sévères», le comédien a témoigné de ses efforts jeudi matin, au côté du député péquiste Harold LeBel, qui a embrassé la cause et piloté l’adoption de la motion en Chambre.

M. Coquereau se demande pourquoi aussi peu de ressources sont consacrées à ce «problème aussi courant, et récurrent, et même en augmentation».

Le député Harold LeBel a notamment évoqué que 300 étudiants sur 3000 bénéficient d’un suivi particulier, dont beaucoup souffrant de troubles anxieux.