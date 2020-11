AP VoteCast: Les électeurs américains sont inquiets de la direction du pays

Les électeurs américains ont choisi un nouveau président le 3 novembre tout en s’inquiétant de la direction du pays, démontre un sondage de l’électorat réalisé par l’Associated Press.

La course entre Donald Trump et Joe Biden s’est terminée alors que le pays était toujours aux prises avec une pandémie qui a fait plus de 300 000 morts aux États-Unis et matraqué l’économie. Selon le sondage AP VoteCast, 39 % des électeurs croient que le pays s’en va dans la bonne direction, mais 60 % sont d’avis contraire.

Voici un aperçu des résultats.

TRUMP VS BIDEN

Dans la course à la présidence, les électeurs de moins de 45 ans ont voté pour M. Biden, tandis que les électeurs plus âgés ont été quelque peu plus nombreux à choisir M. Trump.

Les électeurs noirs, latinos et asiatiques ont aussi préféré M. Biden. Les électeurs blancs étaient plus susceptibles de se rallier au président sortant.

Les électeurs ayant une éducation universitaire ont préféré M. Biden. Les électeurs n’ayant pas de diplôme universitaire ont choisi M. Trump.

M. Biden a devancé M. Trump parmi les électeurs des villes et des banlieues. M. Trump a eu le meilleur dans les petites villes et les régions rurales.

POUR AFFRONTER LA PANDÉMIE

Le coronavirus qui se répand aux États-Unis a coûté la vie à plus de 300 000 Américains. Dix-neuf pour cent des électeurs croient que le virus est essentiellement ou complètement sous contrôle, et 30 % disent qu’il est quelque peu sous contrôle. La moitié des électeurs sont d’avis que le virus est hors de contrôle aux États-Unis.

LES GRANDES QUESTIONS

La pandémie de coronavirus arrivait en tête de liste pour plusieurs électeurs. Quarante-et-un pour cent d’entre eux y voient le problème principal auquel le pays est confronté aujourd’hui.

Vingt-huit pour cent des électeurs ont placé l’économie au premier rang.

Neuf pour cent ont nommé les soins de santé, 7 % le racisme et 4 % le respect de la loi.

L’ÉCONOMIE NATIONALE

L’évaluation que font les électeurs de l’économie du pays est plus négative que positive. Au total, 43 % des électeurs croyaient que les conditions économiques aux États-Unis étaient excellentes, contre 57 % qui les disaient mauvaises ou pauvres.

RESTER À LA MAISON

Parmi les électeurs inscrits qui ont choisi de ne pas voter, 24 % ont expliqué ne pas aimer la politique et 18 % ne pas aimer les candidats; 17 % ont dit croire que leur vote ne changerait rien.

Soixante-neuf pour cent de ceux qui n’ont pas voté avaient moins de 45 ans et 79 % n’avaient pas de diplôme universitaire.

________

Le sondage AP VoteCast de l’électorat américain a été réalisé par la firme NORC à l’Université de Chicago pour le compte de Fox News, de NPR, de PBS NewsHour, d’Univision News, du USA Today Network, du Wall Street Journal et de l’Associated Press. L’enquête a été menée auprès de 110 000 électeurs pendant huit jours, en anglais et en espagnol. La marge d’erreur est d’environ 0,4 point de pourcentage.