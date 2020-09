Appel à la prudence sur les routes en ce long congé de la fête du Travail

MONTRÉAL — Un achalandage accru est prévu sur le réseau routier de la province à l’occasion du dernier long congé de la période estivale, celui de la fête du Travail.

La Sûreté du Québec (SQ) lance donc un appel à la prudence à l’ensemble des usagers de la route, y compris les motocyclistes.

«Au cours des dernières semaines, il y a eu plusieurs collisions mortelles qui ont impliqué des motocyclistes sur le territoire de la Sûreté du Québec», a souligné le sergent Stéphane Tremblay, porte-parole du corps policier.

«On rappelle aux motocyclistes qu’ils doivent s’assurer d’être vus, entre autres, avec le port de vêtements et d’accessoires de couleurs claires, voyantes ou fluorescentes et munis de bandes réfléchissantes.»

Comme c’est souvent le cas lors des longs congés, des patrouilleurs de la SQ garderont un oeil sur le respect du Code de la sécurité routière. La SQ mise toutefois sur un message de prévention plutôt que de brandir la menace de contraventions.

«On rappelle que la vitesse et la conduite imprudente, la distraction, la capacité de conduite affaiblie par l’alcool, la drogue ou la combinaison des deux, et le non-port de la ceinture de sécurité sont toujours les principales causes de collisions mortelles ou avec blessés graves qui surviennent au Québec», a affirmé le sergent Tremblay samedi en entrevue à La Presse Canadienne.

L’an dernier, on recensait six collisions mortelles uniquement sur le territoire desservi par la Sûreté du Québec lors du long congé de la fête du Travail.