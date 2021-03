Appui d’un néo-démocrate à Attaran: Boulerice invité à un examen de conscience

OTTAWA — Le seul député néo-démocrate québécois a été invité à faire un examen de conscience par le chef bloquiste dans la foulée de la controverse allumée par les propos d’un professeur de l’Université d’Ottawa.

Mardi, Jagmeet Singh, chef du Nouveau parti démocratique (NPD), a défendu le droit d’un autre député néo-démocrate d’applaudir aux déclarations d’Amir Attaran.

«Si j’étais Alexandre Boulerice, (…) je commencerais à me demander (…) si je suis à la bonne place dans une formation politique qui institutionnalise une culture selon laquelle tous les Québécois francophones sont racistes et leur premier ministre légitimement élu, un suprémaciste blanc», a lancé Yves-François Blanchet, mercredi matin, en point de presse.

Lundi soir, Matthew Green a offert des «félicitations» sur Twitter au professeur Attaran qui a traité le gouvernement Legault de suprémaciste blanc et qui a qualifié le Québec d’Alabama du Nord.

Mardi, M. Singh a dit que lui-même ne croit pas que les Québécois sont racistes. Du même souffle, il a défendu le droit de M. Green d’écrire ce qu’il a écrit.

«Un député racisé qui a vécu des expériences dans sa vie et qui lutte contre le racisme systémique a le droit de s’exprimer», a dit M. Singh. Et non, il ne demandera pas à son député de s’excuser.

M. Boulerice, pour sa part, s’en était aussi remis à Twitter mardi après-midi pour offrir une défense à son collègue Green.

«Je connais bien mon collègue (Matthew Green) et son engagement indéfectible à lutter contre toute forme de racisme, y compris le racisme anti-québécois», a écrit M. Boulerice.

Il y a également condamné avec force les propos du professeur Attaran, les qualifiant de «simplement délirants et condamnables».

«En caricaturant de manière méprisante tout le Québec, ce personnage nuit aux milliers de militants.es, citoyens.nes progressistes du Québec, qui luttent chaque jour pour éliminer les discriminations et améliorer la situation des communautés racisées», a écrit le député Boulerice.

À l’Assemblée nationale, on s’en est pris directement à l’employeur de M. Attaran, l’Université d’Ottawa.

Une motion déposée par le député péquiste Pascal Bérubé a dénoncé «les fréquentes attaques haineuses, discriminatoires et francophobes dont fait régulièrement l’objet la nation québécoise au sein du Canada».

La motion a également condamné «les institutions canadiennes qui refusent d’intervenir pour que cessent des agressions envers la nation québécoise».

Elle a été adoptée, sans débat, et à l’unanimité. L’Assemblée nationale en fera parvenir une copie à l’Université d’Ottawa.

Plus tôt cette semaine, le recteur de l’université, Jacques Frémont, a fait savoir qu’il n’y aurait pas de sanction contre M. Attaran, en citant son droit à la liberté d’expression.

Les déclarations d’Amir Attaran sur Twitter

Amir Attaran a notamment écrit sur son compte Twitter que la culture des Québécois est raciste, que le gouvernement québécois est suprémaciste blanc et que le Québec est «l’Alabama du Nord».

Mercredi, il utilisait le même véhicule pour attaquer ceux qui l’ont critiqué. Il a ainsi traité les conservateurs de «racistes» parce que le député Pierre Paul-Hus l’a invité à «retourner aux États-Unis» s’il n’est pas bien au Canada.

«Et voilà que les conservateurs disent aux immigrants de »retourner chez eux » et nient qu’ils sont citoyens canadiens», a raillé M. Attaran.