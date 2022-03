Après 32 jours de guerre, le président de l’Ukraine accuse l’Occident de lâcheté

LVIV, Ukraine — Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a accusé l’Occident de lâcheté alors que son pays se bat pour repousser l’armée russe depuis un mois. Il a lancé un appel exaspéré pour obtenir des avions de chasse et des chars d’assaut pour soutenir la résistance ukrainienne devant l’envahisseur.

M. Zelensky s’est exprimé ainsi après que le président américain Joe Biden eut déclaré dans un discours que le président russe Vladimir Poutine ne pouvait pas rester au pouvoir, des mots que la Maison-Blanche a immédiatement cherché à minimiser.

Le président ukrainien a dénoncé dimanche le «ping-pong de l’Occident sur qui et comment remettre les avions» et d’autres armes tandis que les attaques de missiles russes font des victimes et piègent des civils.

«J’ai parlé avec ceux qui défendent Marioupol aujourd’hui. Je suis en contact constant avec eux. Leur détermination, leur héroïsme et leur fermeté sont étonnants» a affirmé, M. Zelensky dans une vidéo, faisant référence à la ville du sud assiégée qui a subi certaines des plus grandes privations et horreurs de la guerre.

«Si seulement ceux qui ont réfléchi pendant 31 jours à la façon de remettre des dizaines de jets et de chars avaient 1 % de leur courage», a-t-il laissé tomber en laissant le reste de la phrase en suspens pour témoigner de son exaspération face à l’aide réclamée.

L’ambassadrice de l’Ukraine aux États-Unis, Oksana Markarova, a été plus nuancée dans ses propos lorsqu’elle était en entrevue à l’émission «Meet the Press» de la chaîne de télévision américaine NBC, soulignant plutôt que son pays avait entendu le président Biden «haut et fort».

«Maintenant, c’est à nous tous d’arrêter Poutine alors que c’est encore concentré en Ukraine parce que cette guerre ne concerne pas uniquement l’Ukraine. C’est une attaque contre la démocratie», a-t-elle affirmé.

L’invasion de l’Ukraine par la Russie en est à son 32e jour. L’objectif des forces russes d’encercler rapidement la capitale, Kyiv, et de forcer sa reddition a échoué face à une résistance ukrainienne acharnée, soutenue par des armes des États-Unis et d’autres alliés occidentaux.

Pour sa part, le ministère britannique de la Défense a dit constater que les troupes russes tentent d’encercler les forces ukrainiennes en face de deux zones séparatistes, prorusses, à l’est du pays, ce qui couperait cette partie de l’armée ukrainienne du reste du pays.

Moscou convoite la région contestée du Donbass, qui est partiellement contrôlée par les séparatistes soutenus par la Russie depuis 2014.

Leonid Pasechnik, le chef de la République populaire autoproclamée de Lougansk, a déclaré dimanche qu’il prévoyait de tenir un référendum sur l’adhésion à la Russie «dans les meilleurs délais».

La Russie soutient les rebelles séparatistes à Lougansk et dans le quartier voisin de Donetsk depuis qu’une insurrection y a éclaté peu après que Moscou eut annexé la péninsule de Crimée en 2014. Dans les pourparlers avec l’Ukraine, Moscou a exigé que Kyiv reconnaisse l’indépendance de Donetsk et de Lougansk.

Le chef du renseignement militaire ukrainien, Kyrylo Budanov, a accusé la Russie de chercher à diviser l’Ukraine en deux, comme la Corée du Nord et du Sud.

«Ils tenteront de réunir les territoires occupés dans une structure quasi étatique unique et de les opposer à l’Ukraine indépendante», a déclaré M. Budanov dans un communiqué publié par le ministère de la Défense. Il a prédit que la guérilla des Ukrainiens ferait dérailler de tels plans.

L’Ukraine dit que pour vaincre la Russie, l’Occident doit fournir des avions de chasse et pas seulement des missiles et d’autres équipements militaires. Une proposition de transfert d’avions polonais vers l’Ukraine via les États-Unis a été abandonnée au milieu des préoccupations de l’OTAN d’être entraînée dans des combats directs avec la Russie.

Dans ses remarques, M. Zelensky a accusé les gouvernements occidentaux «d’avoir peur de simplement prendre une décision».

«Qui est responsable de la communauté euro-atlantique ? Est-ce encore Moscou, grâce à ses tactiques alarmistes ?», a-t-il demandé.

«Nos partenaires doivent intensifier leur aide à l’Ukraine», a affirmé le président Zelensky.

Pendant ce temps, le porte-parole du ministère russe de la Défense, le major général Igor Konashenkov, a confirmé que la Russie a utilisé des missiles de croisière aériens pour frapper un dépôt de carburant et une usine de défense à Lyiv, à environ 75 kilomètres de la frontière polonaise. Il a déclaré qu’une autre frappe avec des missiles lancés par la mer a détruit un dépôt à Plesetske juste à l’ouest de Kyiv, où l’Ukraine a stocké des missiles de défense aérienne.

Une odeur de produits chimiques persistait à Lyiv dimanche alors que les pompiers braquaient leurs boyaux vers les flammes et que de la fumée noire s’élevait des réservoirs de stockage de pétrole.

Un gardien de sécurité, Yaroslav Prokopiv, soutient avoir vu trois roquettes détruire deux réservoirs de pétrole.

Ces frappes aériennes de la Russie ont secoué une ville devenue un refuge pour environ 200 000 personnes qui ont fui les régions bombardées. Lviv, qui a été en grande partie épargnée par les bombardements, a également été une voie de passage pour la plupart des 3,8 millions de réfugiés qui ont quitté l’Ukraine depuis l’invasion de la Russie le 24 février.

Dans sa plus récente vidéo, le président Zelensky avertit Moscou avec colère qu’il semait une haine profonde pour la Russie parmi les Ukrainiens.

«Vous faites tout pour que notre peuple quitte lui-même la langue russe puisque celle-ci sera désormais associée à vos explosions, vos meurtres et vos crimes», a affirmé M. Zelenskyy.

Avec les millions de personnes qui ont fui l’Ukraine, l’invasion a chassé plus de 10 millions de personnes de leurs foyers, soit près du quart de la population ukrainienne. Des milliers de civils auraient été tués.

Alors que la progression de la Russie sur Kyiv est au point mort, les combats ont fait rage dans les faubourgs, et les tirs de missiles sur la ville ont ébranlé la cathédrale Sainte-Sophie, un site du patrimoine mondial de l’UNESCO vieux de 1000 ans qui est le cœur de l’identité nationale et spirituelle ukrainienne.

Vadim Kyrylenko, un ingénieur et haut dirigeant de l’endroit a pointé du doigt les dômes dorés de la cathédrale. Il a raconté que la croix du sommet au centre de l’église s’était renversée un mois avant le début de la Seconde Guerre mondiale.

«La croix à gauche est tombée un mois avant cette guerre», a-t-il précisé.