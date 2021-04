Après Joyce Echaquan, les femmes autochtones ne seront «jamais plus invisibles»

MONTRÉAL — L’ombre de Joyce Echaquan planait jeudi au-dessus de la table ronde sur les femmes autochtones face à la violence et au racisme, animée par le grand chef de l’Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador (APNQL), Ghislain Picard.

C’est d’ailleurs à Carol Dubé, époux de la femme atikamekw décédée en septembre à l’hôpital de Joliette sous les insultes racistes du personnel soignant, qu’est revenu le mot d’introduction: «Je me console en me disant que ses derniers moments ont réveillé les consciences partout au Canada et qu’elle vivra maintenant dans le coeur de milliers de personnes, que son geste va sauver des vies, redonner la dignité aux Autochtones dans le système de santé et surtout nous rassembler dans une cause commune.»

D’entrée de jeu, Ghislain Picard a d’ailleurs reconnu que le décès de Mme Echaquan «a créé une véritable onde de choc au Québec et ailleurs». Il a dit croire que les gestes de la mère de sept enfants, qui a filmé les événements troublants ayant mené à son décès, «auront enfin permis de révéler au grand public le véritable visage du racisme, dévoilant au grand jour la violence à laquelle peuvent être confrontés les Autochtones au Québec et plus particulièrement les femmes autochtones».

«Jamais plus invisibles»

Viviane Michel, présidente de Femmes autochtones du Québec (FAQ), a cependant tenu à renchérir sur les propos de Carol Dubé: «Avec l’héritage que Joyce Echaquan nous a donné, les gens des Premières Nations connaissent leurs droits. On a le droit de dénoncer et de porter plainte», a-t-elle fait valoir.

De son côté, Adrienne Jérôme, cheffe du Conseil de la Nation Anishnabe du Lac Simon, a exprimé des idées extrêmement fortes qui contrastaient avec la douceur de son ton pour affirmer que «les femmes autochtones ne seront jamais plus invisibles. Ce sont des personnes qui vont toujours aller militer pour avoir des droits, le droit d’être protégées, le droit d’être sécurisées».

«Nous, ce qu’on souhaite, c’est de ne pas vivre dans l’insécurité et de ne pas vivre dans une société où on est discriminées, racisées.»

Répétant une deuxième fois que les femmes autochtones ne seront plus invisibles, elle a appuyé cette affirmation avec le constat suivant: «Nos jeunes filles, aujourd’hui, n’acceptent plus d’être violentées, n’acceptent plus d’être discriminées.»

Racisme systémique: bras de fer idéologique

Sans surprise, la discussion a aussi porté sur la notion de racisme systémique, un concept que refuse de reconnaître le gouvernement Legault. Participant elle aussi à la table ronde, la porte-parole de Québec solidaire, Manon Massé, a parlé d’un «bras de fer idéologique» en cours dans cette discussion.

«Il n’y a personne qui oserait remettre en question que le sexisme est systémique», a-t-elle fait valoir en évoquant les écarts de revenus, les emplois typiquement féminins à rémunération moindre et ainsi de suite. «Pourquoi est-ce différent lorsqu’il est question du racisme?»

Viviane Michel, de FAQ, a affirmé pour sa part que «tant et aussi longtemps que ce gouvernement va nier que le racisme systémique existe au Québec, je pense qu’on ne pourra pas avancer ensemble».

Elle a toutefois associé ce refus à une décision économique. «J’ai l’impression que c’est juste une question de signes de piastres quelque part: la peur de trop mettre d’argent pour régler la situation; la peur de mettre trop d’argent pour améliorer le sort des gens qui subissent le racisme systémique.»

Suzy Basile, professeur à l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue et titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur les enjeux relatifs aux femmes autochtones, s’est toutefois interrogée sur le bien-fondé de ce combat, y voyant une source de diversion.

«C’est une guerre des mots. J’en suis à me demander parfois si on ne lui donne pas trop d’importance. (…) Pendant qu’on s’obstine sur des mots, on fait peu de choses derrière», ce à quoi Ghislain Picard n’a pas hésité à répondre: «C’est vrai qu’il y a énormément de temps perdu.»

Samira Laouni, présidente et directrice générale de l’organisme communautaire COR, dont la mission est de promouvoir l’ouverture et le rapprochement interculturel, est allée jusqu’à qualifier cette question d’«enjeu sémantique dépassé» qui ne vise, selon elle, que des objectifs électoralistes.

«Tant et aussi longtemps que notre gouvernement se base sur ce qui est dit sur Facebook et qu’il compte les avis de Facebook, on n’est pas sorti de l’auberge», a-t-elle déploré.

Manque de courage politique

Toutes les participantes ont reconnu qu’il était nécessaire de recueillir davantage de données pour améliorer la situation, mais Manon Massé a pris soin de dire que, malgré le peu d’informations colligées sur le racisme et la discrimination dont sont victimes les Autochtones, «il y a des données qu’on a et qu’on ne veut pas reconnaître. (…) Ce qu’on n’a pas, c’est le courage politique de le regarder dans les yeux et de dire: c’est vrai, ça c’est passé comme ça».

Elle a ajouté qu’il faudrait aussi le courage politique requis pour changer les manuels scolaires pour que les jeunes apprennent «l’histoire qui s’est passée et non pas celle que le colonisateur veut bien se rappeler».

«Les femmes autochtones et leur savoir, leurs pratiques, ont été ignorées, balayées sous le tapis, bâillonnées également par l’imposition de politiques, de lois et de manières de faire — je pense à l’Église catholique dans ce cas-ci — où ils fallait que les femmes s’effacent», a de son côté rappelé Suzy Basile.

«Plusieurs sont méconnaissants des réalités autochtones parce qu’il y a une lacune importante dans ce que l’État, les institutions collectent comme information.»

Adrienne Jérôme a cependant tenu à dire que, depuis le scandale touchant les relations entre la Sûreté du Québec (SQ) et les femmes autochtones de Val-d’Or, en 2015, «la situation des femmes de Val-d’Or s’est quand même améliorée, mais il reste encore beaucoup de chemin à faire, à se faire accepter».

Elle a précisé que des incidents racistes survenaient encore dans les relations avec la SQ ou à l’hôpital de Val-d’Or. Elle a aussi dénoncé l’obsession économique, déshumanisante, alors que pour «nous, notre économie, c’est le territoire et ça, ça fait peur aux Québécois. Quand on parle de territoire avec eux, ils ont la chienne parce que les vrais propriétaires, c’est nous. Ils le savent.»

Et elle s’est attristée de voir des Blancs parfois dire à leurs enfants de ne pas jouer avec des enfants autochtones. «On est des êtres humains. Je ne suis pas quelqu’un de différent de toi, on est pareils.»