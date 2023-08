Après la tuerie de Jacksonville, le président Joe Biden veut mettre fin à la violence

WASHINGTON — Le président américain Joe Biden a appelé lundi à mettre fin à la «violence alimentée par la haine» qui, selon les autorités, a motivé un homme blanc à tirer mortellement sur trois Noirs dans un magasin de Floride samedi.

«Nous ne pouvons pas laisser la haine prévaloir, et elle est en hausse dans notre pays. Elle ne diminue pas», a dénoncé M. Biden à la Maison-Blanche, alors qu’il rencontrait des défenseurs des droits civiques et les enfants du révérend Martin Luther King Jr. à l’occasion du 60e anniversaire de la marche sur Washington.

«Le silence est une complicité, a poursuivi le président. Nous n’allons pas rester silencieux et nous devons donc agir contre cette violence alimentée par la haine.»

La réunion de M. Biden avec la famille King et d’autres défenseurs des droits civiques a eu lieu deux jours après l’attaque raciste de samedi à Jacksonville, en Floride. Trois Noirs ont été abattus par un homme blanc portant un masque et tirant avec une arme où était peinte une croix gammée. Le tireur, qui avait également publié des écrits racistes, s’est suicidé peu de temps après.

La vice-présidente Kamala Harris, présente à la rencontre, a déclaré que la plupart des Américains ont plus en commun que ce qui les divise.

«Pourtant, il y a ceux qui tentent intentionnellement de nous diviser en tant que nation et je crois que chacun de nous a le devoir, le devoir de ne pas permettre aux factions de rompre notre unité, a déclaré Mme Harris, la première personne noire élue vice-présidente. Notre diversité est notre force et notre unité est notre pouvoir en tant que nation, et je crois que nous devons être guidés par la connaissance que nous avons bien plus en commun que ce qui nous sépare.»

Après la réunion, le fils de Martin Luther King Jr. a déploré l’état des affaires raciales aux États-Unis, déclarant : «nous traversons une période très éprouvante et très difficile».

«On pourrait penser que l’Amérique serait bien plus avancée qu’elle ne l’est», a-t-il déclaré aux journalistes dans l’allée de la Maison-Blanche. Mais il a ajouté que « lorsque les gens se rassemblent, des changements peuvent se produire. Et nous devons changer cette trajectoire.»

Lundi marquait le 60e anniversaire de la marche sur Washington du 28 août 1963, qui a attiré des dizaines de milliers de personnes dans la capitale nationale pour défendre les droits civiques, la justice et la liberté. C’est là que le révérend King a prononcé son célèbre discours «I Have a Dream» au Lincoln Memorial.

La marche de 1963 sur Washington est toujours considérée comme l’une des manifestations pour la justice raciale les plus importantes et significatives de l’histoire des États-Unis.

La manifestation non-violente a attiré jusqu’à 250 000 personnes et a donné l’élan au Congrès pour adopter une législation historique sur les droits civiques et le droit de vote dans les années suivantes. Martin Luther King Jr. a été assassiné en avril 1968 à Memphis, Tennessee.

Samedi, le même jour que la fusillade en Floride, des milliers de personnes ont convergé vers le National Mall pour une commémoration du 60e anniversaire.