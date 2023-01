Après les attaques dans une Première Nation, la police de Regina était sur les dents

Des informations faisant état d’un véhicule suspect dans la capitale de la Saskatchewan quelques heures après des attaques au couteau dans une Première Nation située à environ 300 kilomètres ont soudainement attiré les agents de la ville dans l’enquête et tenu les résidents en haleine pendant des jours.

Ce repérage «nous a rapidement amenés dans la tempête inattendue», a déclaré plus tard le chef de la police de Regina, Evan Bray, dans un courriel au service de police.

Les courriels obtenus par La Presse Canadienne en vertu des lois sur l’accès à l’information donnent un aperçu de la réaction de la police de Regina à la suite des attaques au couteau du 4 septembre, qui ont fait 11 morts et 18 blessés dans la nation crie de James Smith et dans le village voisin de Weldon, en Saskatchewan.

Le suspect des attaques, Myles Sanderson, âgé de 32 ans, est décédé pendant qu’il était détenu par la police, le 7 septembre. La police n’a pas confirmé s’il se trouvait à Regina pendant sa fuite.

Une camionnette qu’il était soupçonné de conduire après les meurtres a été retrouvée dans la petite communauté de Crystal Springs, à 65 kilomètres au sud-ouest de la Première Nation. M. Sanderson a finalement été aperçu devant une maison à Wakaw, à proximité, ce qui a conduit à une poursuite sur l’autoroute et à son arrestation.

Mais un sentiment de malaise a déferlé sur Regina pendant la chasse à l’homme et la police municipale a délégué des ressources supplémentaires.

Les attaques ont commencé tôt le dimanche matin dans la Première Nation, à environ 170 kilomètres au nord-est de Saskatoon. Des alertes ont été diffusées avant 10 h concernant quatre personnes dangereuses, indiquant qu’il y avait eu plusieurs victimes et donnant des descriptions des suspects et du véhicule dans lequel ils étaient censés voyager.

Juste avant 10 h 30, des courriels montrent que le directeur du Service de renseignements criminels de la GRC de la Saskatchewan, Chris Lane, a contacté la police de Regina au sujet de «connexions possibles dans la ville».

Juste après midi, la Gendarmerie royale du Canada (GRC) a envoyé une cinquième alerte indiquant que le véhicule suspect avait été signalé à Regina. Les résidants ont été priés de rester à l’intérieur et les Roughriders de la Saskatchewan ont ajouté de la sécurité supplémentaire pour le match de football de la Classique de la fête du Travail ce soir-là.

Les courriels démontrent qu’environ 40 employés de la police de Regina faisaient partie de l’intervention, dont des détectives et des patrouilleurs supplémentaires.

Evan Bray est devenu l’un des visages de l’intervention policière, se joignant à la GRC pour des conférences de presse et publiant des vidéos sur les réseaux sociaux.

Tôt le 5 septembre, M. Bray a publié sur les réseaux sociaux que les suspects étaient toujours en liberté, malgré les efforts «continus et implacables» des policiers.

La police de toute la province recherchait initialement Myles Sanderson et son frère, Damien Sanderson. Plus tard, le 5 septembre, Damien Sanderson a été retrouvé mort dans la Première Nation.

Le lendemain, des courriels montrent que le chef de la police de Regina avait des informations selon lesquelles Myles Sanderson n’était pas dans la ville.

«Pouvez-vous me donner une idée de la capacité de communiquer le fait que nous pensons qu’il n’est peut-être plus à Regina? Est-ce qu’on peut dire quelque chose?», a écrit le chef de police dans un courriel le matin du 6 septembre.

La correspondance expurgée n’explique pas quelles étaient ces informations. Mais selon les courriels, un surintendant affirmait au chef de la police qu’il ne devrait pas divulguer cette information, car il n’y avait «aucun visuel sur le sujet.»

Plus tard dans l’après-midi, cependant, M. Bray est allé à l’encontre de cet avis et a publié une vidéo sur les réseaux sociaux disant: «Nous avons reçu des informations qui nous portent à croire qu’il n’est peut-être plus dans cette communauté.»

La police de Regina a refusé une demande d’entrevue pour que M. Bray explique ce qui s’est passé dans les heures entre les courriels et la publication sur les réseaux sociaux, déclarant qu’il s’agissait d’une enquête dirigée par la GRC et que le chef ne ferait pas d’entrevues avant que le coroner en chef de la Saskatchewan ne termine une enquête sur les attaques.