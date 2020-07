Après Saint-Nicolas, Saint-Romuald et Charny, Lévis revitalisera le Vieux-Lauzon

LÉVIS, Qc — Le conseil de la Ville de Lévis a adopté cette semaine un projet de règlement qui lui permettra de revitaliser le cinquième et dernier de ses secteurs traditionnels, celui du Vieux-Lauzon.

Le projet de règlement du Programme particulier d’urbanisme (PPU) du Vieux-Lauzon intervient après ceux adoptés depuis 2015 pour les secteurs du Vieux-Saint-Nicolas, du Vieux-Lévis, du Vieux-Saint-Romuald et du Vieux-Charny.

Le maire de Lévis, Gilles Lehouillier, explique que le Vieux-Lauzon est un secteur riche en histoire bordé par de magnifiques accès publics au fleuve Saint-Laurent. La revitalisation de la rue Saint-Joseph sera au cœur du chantier de revitalisation de ce secteur considéré comme un berceau de la colonisation européenne.

Le projet vise aussi à mettre en valeur les bassins d’emplois régionaux à proximité, tel le chantier maritime de la compagnie Davie, à faciliter l’implantation de commerces de proximité et à améliorer le cadre bâti. Il cherche aussi à faciliter l’accès à l’anse au Sauvage et au site de l’ancienne usine de pompage et à réaménager le site de l’ancienne caisse Desjardins.

Considérant le projet du Tunnel Québec-Lévis menant vers les pôles d’emplois et d’éducation du secteur de Lauzon, le maire Lehouillier estime que le quartier devient aussi un bon lieu d’établissement pour les jeunes familles.

Une consultation publique aura lieu sur la revitalisation du Vieux-Lauzon et ses résidents pourront prendre meilleure connaissance du projet le 25 août prochain sous forme de consultation publique virtuelle.