Après six nuits d’émeutes, les Français solidaires de leurs mairies

NANTERRE, France — Des foules se sont rassemblées lundi devant plusieurs mairies de France pour témoigner de leur solidarité avec les gouvernements locaux visés par six nuits de violences, déclenchées par une fusillade mortelle où la police a abattu un jeune de 17 ans dans la banlieue parisienne.

Les émeutes ont été provoquées principalement par des adolescents des banlieues et de milieux défavorisés en réaction contre un État français qui, selon de nombreux jeunes issus de l’immigration, les discrimine régulièrement. Au total, 99 mairies ont été ciblées, a indiqué le ministère de l’Intérieur.

Dans la commune de L’Haÿ-les-Roses, dans la banlieue sud de Paris, des centaines de personnes se sont rassemblées lundi pour soutenir le maire Vincent Jeanbrun, dont l’épouse et l’un de ses jeunes enfants ont été blessés, tôt dimanche, lorsque leur domicile a été percuté par une voiture que des émeutiers avaient incendiée.

Il s’agissait d’une attaque personnelle inhabituelle qui, selon les autorités, serait poursuivie en tant que tentative d’homicide. L’événement a provoqué une vague de soutien aux gouvernements locaux dans de nombreuses villes où la mairie est au cœur de la vie publique.

«Nous avons vu le vrai visage des émeutiers, celui des assassins», a déclaré M. Jeanbrun dans un discours émouvant.

La France et la «démocratie elle-même» étaient attaquées en ces jours d’émeutes, a ajouté le maire, convaincu que «cela ne durera pas».

Après une marche ayant eu lieu la semaine dernière, peu de manifestations ont été organisées pour Nahel, le jeune de 17 ans d’origine algérienne tué mardi dernier dans la banlieue parisienne de Nanterre. La colère s’est plutôt manifestée chez les jeunes ciblant la police, les deux parties utilisant des tactiques de plus en plus agressives.

«Nous savons très bien que ces violences pénalisent d’abord les enfants, les personnes et les familles de nos quartiers et tous les habitants de notre ville, a déclaré le maire de Nanterre, Patrick Jarry. Nous voulons que justice soit faite pour Nahel et que l’appel de la famille et notamment de sa grand-mère pour la fin des violences et des destructions soit entendu et respecté.»

L’âge moyen des 3354 personnes arrêtées au cours de la semaine écoulée était de 17 ans, a précisé le ministère de l’Intérieur. Mais le problème des discriminations frappe tous les âges, selon Ahmed Djamai, un homme de 58 ans né à Nanterre qui a participé lundi à un rassemblement de solidarité à la mairie.

M. Djamai a raconté que la police l’avait récemment arrêté et avait exigé un permis de séjour, même s’il n’en a pas besoin en tant que citoyen français. Il a affirmé que le problème ne disparaîtra pas même si la violence diminue.

«Nos enfants de deuxième, troisième et quatrième génération sont confrontés au même problème lorsqu’ils sortent pour trouver un emploi, lorsqu’ils fréquentent des universités prestigieuses, a-t-il constaté. Ils ne sont pas acceptés. Donc, même maintenant, le problème est social, mais c’est aussi un problème d’identité.»

Aux parents de prendre leurs responsabilités

La colère s’est transformée en attaques contre des symboles de l’État, des incendies criminels généralisés et des pillages nocturnes. Dans toute la France, 34 bâtiments – dont beaucoup sont liés au gouvernement – ont été vandalisés dans la nuit de dimanche à lundi, ainsi que 297 véhicules.

Au total, selon le ministère de l’Intérieur, il y a eu 157 arrestations de dimanche à lundi sur un total de 3354 depuis mardi dernier. Deux commissariats ont été attaqués, entre autres dégâts.

Le ministre Gérald Darmanin a déclaré que des enfants aussi jeunes que 12 ou 13 ans avaient été arrêtés pour avoir attaqué les forces de l’ordre et mis le feu. Il a ajouté, lors d’une visite dans une ville du centre de la France, qu’il avait eu raison de mettre 45 000 policiers dans les rues ces dernières nuits, mais a ajouté que la police «ne peut pas éduquer les enfants à la place de leurs parents».

Le président français Emmanuel Macron rencontrera mardi à l’Élysée les maires de 220 villes à travers tout le pays.

La semaine dernière, M. Macron a accusé les médias sociaux de la propagation des troubles et a appelé les parents à assumer la responsabilité de leurs adolescents. Le ministre de la Justice, Eric Dupond-Moretti, a déclaré à la radio France Inter que les parents qui abdiqueraient cette responsabilité, «soit par désintérêt, soit délibérément», seraient poursuivis.