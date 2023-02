Après un an de guerre, les nouveaux arrivants ukrainiens évaluent leurs options

TORONTO — Yuliia Kleban se souvient s’être réveillée avec un message de son gestionnaire le 24 février 2022, lui disant que la Russie avait commencé à envahir son pays.

Quelques minutes plus tard, Mme Kleban a entendu des sirènes de raid aérien retentir à Lviv, la ville ukrainienne où elle vivait.

«Ce fut une journée difficile, a-t-elle rapporté lors d’une récente entrevue. J’ai commencé à préparer un sac à dos d’urgence. J’ai commencé à vérifier si je pouvais aller à distance de marche jusqu’à un abri.»

Mme Kleban fait partie des plus de 150 000 Ukrainiens qui se sont rendus au Canada dans le cadre d’un programme spécial annoncé après le début du conflit.

Alors que la guerre entre dans sa deuxième année, bon nombre de ces nouveaux arrivants évaluent s’ils devraient se concentrer sur l’établissement de leur vie au Canada, espérer retourner en Ukraine un jour ou déménager dans un autre pays.

Pour Mme Kleban, le Canada détient le plus d’attrait en ce moment.

«Pour mon avenir et pour ma famille… pour mes futurs enfants, il vaut mieux être dans un pays plus sûr, a-t-elle témoigné. Parce qu’en Ukraine, nous finirons toujours par avoir un voisin à l’est qui veut que les Ukrainiens n’existent pas dans ce monde.»

La femme de 37 ans a raconté qu’elle avait décidé de demander à venir au Canada pour rester avec sa famille élargie à Barrie, en Ontario, lorsqu’Ottawa a annoncé son programme de permis spécial pour les Ukrainiens en mars dernier.

Elle a passé environ deux mois en République tchèque et quatre mois au Royaume-Uni en attendant son visa canadien avant d’arriver en septembre. Son mari de 40 ans n’a pas pu l’accompagner en raison de la loi ukrainienne sur la mobilisation générale qui interdit aux hommes âgés de 18 à 60 ans de quitter le pays.

Mme Kleban, qui était directrice d’un programme d’informatique et d’analyse commerciale à l’Université catholique ukrainienne, a expliqué qu’elle avait déménagé à Toronto il y a environ deux mois pour travailler comme chef de projet pour un programme qui aide les nouveaux arrivants ukrainiens à trouver un emploi.

Alors qu’elle se sent en sécurité au Canada, elle s’inquiète pour ses proches en Ukraine.

«Je suis chaleureusement accueilli par le pays, par les gens d’ici», a-t-elle dit, ajoutant qu’elle espère que son mari aura éventuellement l’occasion de la rejoindre.

«Tout le monde apporte beaucoup de soutien et essaie d’utiliser autant d’empathie que possible pour comprendre les circonstances actuelles des Ukrainiens, la guerre qui se poursuit toujours.»

Ihor Michalchyshyn, directeur exécutif du Congrès ukrainien canadien — une organisation à but non lucratif regroupant des organisations ukrainiennes canadiennes — a indiqué que les nouveaux arrivants ukrainiens essaient de déterminer quelle voie pourrait leur convenir le mieux à l’avenir.

«Les gens cherchent à comprendre leurs options, a-t-il souligné. Lorsque les gens ont fui il y a un an, ils pensaient qu’ils pourraient revenir dans quelques semaines, puis cela s’est transformé en quelques mois et maintenant c’est un an. Donc je pense qu’aucun de nous ne le sait.»

M. Michalchyshyn a précisé que les Ukrainiens au Canada se rassembleront pour des vigiles, des marches et des manifestations vendredi soir pour marquer le premier anniversaire de l’invasion.

La guerre a eu un effet énorme sur la communauté ukrainienne canadienne, car bon nombre de ses membres, y compris ceux qui sont au Canada depuis des décennies, ont encore de la famille en Ukraine, a-t-il ajouté.

«La plupart d’entre nous ont des liens familiaux, des liens familiaux directs ou ont été en Ukraine et comprennent, a dit M. Michalchyshyn. C’est choquant de voir (…) l’énorme violence des forces d’invasion russes contre les civils.»

Près de 1,4 million de personnes, soit 4 % de la population canadienne, ont déclaré qu’au moins une de leurs origines ethniques était ukrainienne lors du recensement de 2016.

Les Canadiens d’origine ukrainienne ont donné plus de 50 millions $ pour aider les gens en Ukraine, a rapporté M. Michalchyshyn, et ont également travaillé dur pour aider à installer les nouveaux arrivants ukrainiens qui ont fui la guerre.

«On voit de plus en plus de gens qui arrivent. Ils ne connaissent personne, ils ne savent rien du Canada, a-t-il dit. Il est très difficile de trouver des services de garde d’enfants au Canada pour tout le monde. Il est très difficile de trouver des logements abordables pour tout le monde au Canada, alors ils sont également confrontés aux mêmes défis.»

Le gouvernement fédéral a offert un visa temporaire aux Ukrainiens fuyant la guerre et un permis de travail de trois ans, ainsi qu’un paiement unique de 3000 $ par adulte et 1500 $ par enfant et un séjour de deux semaines à l’hôtel pour ceux qui en ont besoin ; le tout étant connu sur le nom des mesures de l’Autorisation de voyage d’urgence Canada-Ukraine (AVUCU).

Le porte-parole du ministère de l’Immigration, Stuart Isherwood, a déclaré qu’Ottawa travaillait en étroite collaboration avec les provinces, les territoires et les municipalités pour soutenir les nouveaux arrivants ukrainiens.

Les Ukrainiens arrivant avec le visa temporaire, ainsi que les résidents temporaires ukrainiens qui étaient au Canada lorsque la guerre a éclaté, ont accès à des services d’établissement généralement réservés aux résidents permanents, a ajouté M. Isherwood. Ottawa a également lancé un portail en ligne pour les entreprises canadiennes afin d’offrir des biens et services hautement prioritaires pour soutenir les Ukrainiens et les organisations fournissant de l’aide au Canada, a-t-il rappelé.

«Nous continuerons également de travailler avec des organisations d’établissement et des organisations non gouvernementales à travers le pays pour soutenir les Ukrainiens et les membres de leur famille avant, pendant et après leur arrivée au Canada», a-t-il indiqué.

«Le ministère de l’Immigration continue d’évaluer comment nos programmes d’immigration peuvent mieux soutenir les ressortissants ukrainiens maintenant et à l’avenir, y compris de nouvelles voies potentielles vers la résidence permanente.»