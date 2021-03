Après une fusillade à Longueuil, la police va à la rencontre de la population

LONGUEUIL, Qc — Des policiers de Longueuil sont allés cette semaine à la rencontre de citoyens des environs du boulevard Béliveau, pas très loin de l’Hôpital Pierre-Boucher, après qu’une fusillade ait semé l’inquiétude dans le secteur.

Lundi, vers minuit, un homme de 24 ans aurait fait feu en direction d’un autre individu. Le Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL) signale que l’individu ciblé était une connaissance du suspect.

Il n’y a eu aucun blessé lors de la fusillade. Le suspect a été rapidement localisé et les policiers ont procédé à son arrestation, ainsi qu’à la saisie d’éléments de preuve.

Néanmoins, le SPAL se dit conscient que ce type d’événement peut hausser le sentiment d’insécurité des citoyens. C’est pourquoi des policières de la Section prévention, vigilance et relations avec la communauté ont été appelées à rencontrer les citoyens; elles leur ont notamment suggéré de contacter des services communautaires de la région si le besoin devait se faire sentir.

L’automne dernier, après une série de fusillades survenues dans le nord-est de Montréal, le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) a annoncé une présence policière plus forte et que des policiers issus de différentes unités seraient plus visibles sur le terrain dans le but de rassurer la population.

Même si la fusillade du début de la semaine à Longueuil a mené à une arrestation, l’enquête policière se poursuit. Les personnes qui détiennent des informations ou des images en lien avec cet événement sont invitées à entrer en communication avec la police.