APTS: première grève lundi en santé et services sociaux, à moins qu’il y ait progrès

MONTRÉAL — Les grèves commenceront lundi dans le secteur de la santé et des services sociaux, à moins de progrès de dernière minute dans les négociations entre Québec et l’APTS.

L’Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux, qui représente 60 000 membres dans les établissements de santé et les centres jeunesse, tiendra ses premières journées de débrayage lundi et mardi dans l’ensemble du Québec.

Jusqu’ici, les grèves dans les secteurs public et parapublic n’avaient touché que l’éducation.

L’APTS représente des travailleuses sociales, des techniciens en imagerie médicale, des psychologues, des techniciens en laboratoire et autres.

Comme il s’agit d’une grève dans la santé, les services essentiels devront être maintenus. La proportion varie de 50 % à 100 % selon l’unité de soins.

Encore plusieurs points sont en litige: les primes et congés mobiles pour les intervenants en centres jeunesse, de même que l’accès aux primes COVID pour les technologistes médicaux en laboratoire et en imagerie médicale, a rapporté en entrevue vendredi Robert Comeau, premier vice-président de l’APTS.

Les négociations avec Québec se poursuivent vendredi et en fin de semaine. Il espère qu’elles porteront fruit.