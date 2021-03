APTS: un mur de sacs de sable pour les négos avec Québec qui ont frappé un mur

L’ASSOMPTION, Qc — L’organisation syndicale APTS a dressé un véritable mur de sacs de sable devant le bureau de circonscription du premier ministre François Legault, mercredi midi, à L’Assomption.

L’Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux voulait ainsi illustrer le «mur» qui la sépare des offres gouvernementales pour renouveler les conventions collectives.

Près de 200 personnes ont ainsi manifesté pacifiquement, en érigeant ce mur de deux mètres de haut.

L’APTS représente 60 000 travailleurs, principalement des femmes, dans la santé et les services sociaux. Il s’agit d’une centaine de titres d’emploi: travailleuses sociales, psychologues, techniciennes en laboratoire, en imagerie médicale et autres, qui travaillent dans les établissements de santé et les centres jeunesse.

La négociation des conventions collectives avec le gouvernement du Québec dure depuis plus d’un an, maintenant, et les discussions n’avancent guère, selon l’APTS.

La charge de travail est l’un des principaux points en litige. Véronic Lapalme, deuxième vice-présidente de l’APTS, parle de «conditions de travail devenues insoutenables dans le réseau de la santé et de services sociaux».

Dans les centres jeunesse, par exemple, ses membres quittent pour le secteur privé, où les conditions de travail sont meilleures et les listes d’attente moins longues.

À compter du 29 mars, l’APTS consultera ses 60 000 membres, lors d’assemblées générales, sur un mandat de grève de 10 jours à être exercé au moment opportun.

«Ce n’est pas de gaieté de coeur que nous envisageons de débrayer, de réduire les examens effectués quotidiennement, le volume de tests traités en laboratoires ou le soutien offert à nos usagers (ères), mais nous y sommes obligé(e)s pour assurer la qualité de ces services à long terme», a soutenu Mme Lapalme.

«Nous sommes désormais acculé(e)s au pied du mur», a-t-elle ajouté.

Le gouvernement du Québec a déjà conclu une entente de principe sur les conditions de travail avec les infirmières de la FIQ (Fédération interprofessionnelle de la santé). Mais sur la question salariale, l’alliance FIQ-APTS n’est pas encore parvenue à une entente.