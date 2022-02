Argent fédéral pour aider le processus de suspension du casier judiciaire au Canada

OTTAWA — Le gouvernement du Canada versera 18 millions $ au cours des quatre prochaines années à des organismes communautaires afin qu’ils puissent aider les Canadiens éligibles à franchir les étapes requises pour obtenir une suspension du casier judiciaire.

Le ministre de la Sécurité publique, Marco Mendicino, précise que l’argent sera distribué à des organisations oeuvrant dans le monde carcéral, dans le processus des libérations conditionnelles et dans la réintégration communautaire, afin que l’accès à ce qui est aussi appelé le pardon judiciaire soit plus simple et moins coûteux.

Présentement, plusieurs Canadiens éligibles à la suspension du casier doivent se tourner vers des entreprises privées à but lucratif qui leur imposent des frais pour trouver de l’aide.

L’argent fédéral transitera par le Programme de subventions pour les organismes bénévoles nationaux; les groupes intéressés peuvent déposer une demande de financement jusqu’au 18 mars prochain.

Le gouvernement a constaté que plusieurs Canadiens qui avaient servi leur peine se conformaient dorénavant aux lois, mais étaient confrontés dans la société à des stigmates et à des barrières parce qu’ils ont du casier judiciaire. De plus, le ministère de la Sécurité publique a observé que la persistance de dossiers criminels provoquait une représentation disproportionnée des Autochtones et des Canadiens racisés dans le système de justice criminelle.

La suspension du casier peut faciliter l’obtention d’un emploi décent, l’accès à la propriété et à des études, ce qui fait des bénéficiaires des membres plus productifs à la société, selon les autorités.

En décembre dernier, le gouvernement du Canada a annoncé qu’à compter de la nouvelle année, les frais exigés pour demander une suspension de casier judiciaire seraient réduits de près de 658 $ à 50 $.

Un projet de loi déposé en juin dernier, mais qui est mort au feuilleton avec la dissolution du Parlement avant la tenue des élections générales de l’automne, proposait d’annuler certaines mesures établies par le gouvernement conservateur précédent qui faisaient en sorte que les Canadiens devaient attendre plus longtemps pour obtenir la suspension de leur casier.

Le gouvernement du Canada signale qu’en collaboration avec les provinces, les territoires et les municipalités, il étudie la possibilité d’automatiser la suspension des casiers judiciaires dans les cas des personnes qui vivent en société sans perpétrer d’actes criminels.