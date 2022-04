Armes à feu et stupéfiants: arrestations et perquisitions dans la région de Montréal

LAVAL, Qc — Le Service de police de Laval (SPL) a réalisé jeudi sept arrestations et dix perquisitions en lien avec la violence urbaine associée aux armes à feu et au trafic de stupéfiants.

Les opérations du SPL ont été menées sur les territoires de Laval, Montréal et de la Rive-Nord, en collaboration avec d’autres corps policiers, dans le cadre d’une enquête amorcée en décembre dernier liée au projet Centaure.

La police affirme que les suspects auraient été impliqués de près ou de loin dans de récents incidents de violence armée perpétrés par des membres du crime organisé de Laval, survenus notamment sur le territoire lavallois.

Les perquisitions visant des résidences et des véhicules auront permis de saisir des armes à feu et des munitions, une quantité importante de stupéfiants, un véhicule, de l’argent comptant et plusieurs produits provenant de la criminalité.

Les personnes arrêtées feront face à plusieurs chefs d’accusation, dont trafic de stupéfiants, possession de stupéfiants dans le but d’en faire le trafic et possession d’armes à feu.