Armes et drogue à Lake George au NB: mandat d’arrestation contre Nicholas Bain

FREDERICTON — Un homme de 25 ans du Nouveau-Brunswick fait l’objet d’un mandat d’arrestation en lien avec l’importante saisie de drogue et d’armes à feu effectuée la semaine dernière dans une résidence de Lake George, au sud-ouest de Fredericton.

Le mandat a été émis mercredi par la cour provinciale à Fredericton contre Nicholas Bain pour possession d’armes à feu prohibées ou à autorisation restreinte, alors qu’il n’avait pas de permis.

Nicholas Bain mesure 1m78 et pèse environ 79kg; il a les cheveux et les yeux bruns. Selon la Gendarmerie royale du Canada, il pourrait être dangereux. Quiconque le voit ne doit pas s’en approcher, mais communiquer immédiatement avec la police.

Le 20 mai, l’exécution d’un mandat de perquisition dans la résidence de la route 635 a permis la saisie de 31 armes d’épaule et 22 armes de poing, y compris 24 armes prohibées ou à autorisation restreinte. Plusieurs armes étaient chargées, et le numéro de série avait été effacé sur certaines d’entre elles.

Et il y avait aussi plus de trois kilos de ce que l’on croit être de la cocaïne, et près de 5,5 kilos de ce qui serait de la méthamphétamine en cristaux, ainsi que des munitions et de l’argent en devises canadiennes.

Monique Boyer, âgée de 27 ans, a été arrêtée lundi soir dernier et a comparu en cour provinciale à Fredericton. Elle a été mise en garde à vue et reviendra en cour ce vendredi pour son enquête sur le cautionnement.

Le 19 mai, une femme de 41 ans a été arrêtée lors de la perquisition; elle a été libérée sous certaines conditions.