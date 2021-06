Arrestation du député Guy Ouellette en 2017: l’UPAC présente ses excuses

QUÉBEC — Après quatre longues années d’attente et de frustrations, le député indépendant de Chomedey, Guy Ouellette, aura finalement obtenu ce qu’il réclamait: des excuses publiques de l’Unité permanente anticorruption (UPAC).

Accompagné du député, le commissaire de l’UPAC, Frédérick Gaudreau, a présenté ses excuses au député arrêté en octobre 2017 par les limiers de l’UPAC, au cours d’un très bref point de presse à l’Assemblée nationale jeudi.

Ni l’un ni l’autre n’ont accepté de répondre aux questions des journalistes qui avaient été convoqués pour l’événement.

Dans une brève déclaration écrite, M Gaudreau a reconnu que cela avait été une erreur de la part de l’UPAC de procéder à l’arrestation du député, et qu’il s’agissait là d’un geste «injustifié» commis par le corps policier chargé de lutter contre toute forme de corruption dans le secteur public.

Il a convenu que cette arrestation avait nui «à l’intégrité» de l’élu et lui avait causé «un tort irréparable».

« Aujourd’hui, j’offre mes excuses. Il faut apprendre de ces erreurs et faire en sorte que ça ne se reproduise plus. Maintenant, j’assure aux Québécois que je continuerai de mettre toute mon énergie sur le développement de notre corps policier et j’ai entièrement confiance dans le travail de nos enquêteurs pour y arriver», a déclaré le commissaire Gaudreau.

Rappelons que le député de Chomedey avait été arrêté par des policiers de l’Unité permanente anticorruption et que son domicile avait été perquisitionné. M. Ouellette n’a jamais fait l’objet d’accusations criminelles en relation avec cette arrestation et les mandats de perquisition de son domicile ont été invalidés par la suite.