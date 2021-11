Arrestation d’un deuxième suspect en lien avec le 25e homicide de 2021 à Montréal

MONTRÉAL — La Section des crimes majeurs du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) a procédé à l’arrestation d’un deuxième suspect en lien avec le meurtre d’un adolescent survenu le 18 octobre 2021, dans l’arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce. Il s’agissait alors du 25e homicide de 2021.

Andrei Donet, âgé de 18 ans, a comparu au palais de justice de Montréal vendredi après-midi. Il fait face à plusieurs chefs d’accusation, dont meurtre au deuxième degré. Il s’agit de la deuxième arrestation réalisée dans le cadre de cette enquête policière.

Le 21 octobre dernier, un suspect mineur avait également été appréhendé en lien avec cet homicide. Ce dernier a depuis comparu devant la Chambre de la jeunesse de la Cour du Québec pour des chefs d’accusation de complot et de meurtre au deuxième degré.

Le 18 octobre dernier, un adolescent de 16 ans a été poignardé alors qu’il sortait d’une école située à proximité de l’intersection des avenues Victoria et Van Horne, dans l’arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce. Son décès a ensuite été constaté à l’hôpital.

L’enquête policière se poursuit afin d’identifier un troisième individu soupçonné d’être également impliqué dans cet homicide.

Toute personne détenant des informations peut communiquer avec le 911 ou avec son poste de quartier. Il est aussi possible de communiquer de façon anonyme et confidentielle avec Info-Crime Montréal au 514 393-1133 ou via le formulaire de signalement disponible sur le site infocrimemontreal.ca.