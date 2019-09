Arrestation d’un officier de la GRC: la commissaire Lucki se veut rassurante

OTTAWA — La Gendarmerie royale du Canada évalue les éventuels dommages causés par l’arrestation, la semaine dernière, d’un officier supérieur du renseignement, a déclaré lundi la commissaire Brenda Lucki.

Dans une déclaration écrite, Mme Lucki a indiqué que l’arrestation de Cameron Jay Ortis, âgé de 47 ans, accusé en vertu de la Loi sur la protection de l’information, a «ébranlé plusieurs employés de la GRC, en particulier ceux du service de la police fédérale».

M. Ortis fait également l’objet de deux accusations criminelles, notamment d’abus de confiance, pour avoir prétendument tenté de divulguer des informations secrètes à une entité étrangère ou à un groupe terroriste.

«Bien que ces allégations, si elles étaient avérées, soient extrêmement perturbantes, les Canadiens et nos partenaires en matière d’application de la loi peuvent avoir confiance que nos priorités demeurent l’intégrité des enquêtes ainsi que la sûreté et la sécurité du public que nous servons», soutient Mme Lucki.

La commissaire a également confirmé que M. Ortis était directeur général du Centre national de coordination du renseignement de la GRC. À ce titre, il avait accès à de l’information que possédait la collectivité canadienne du renseignement, mais aussi «à des renseignements provenant de nos alliés nationaux et internationaux».

M. Ortis avait amorcé sa carrière à la GRC en 2007, où il a occupé des postes au sein de la Recherche opérationnelle et des Enquêtes criminelles relatives à la sécurité nationale.

«L’enquête est en cours. Nous évaluons les conséquences des activités présumées au fur et à mesure que l’information devient disponible», a assuré Mme Lucki. «Nous sommes conscients des risques potentiels pour les opérations de nos partenaires au Canada et à l’étranger et nous les remercions de leur collaboration soutenue. Soyez assurés que des stratégies d’atténuation sont mises en place, au besoin.»

Le premier ministre Justin Trudeau n’a pas trop voulu commenter lundi l’impact de cette affaire sur les partenaires du Canada au sein du groupe «Five Eyes», une alliance d’échange de renseignement qui regroupe aussi les États-Unis, le Royaume-Uni, l’Australie et la Nouvelle-Zélande.

«Je pense que les gens comprendront que je ne peux faire aucun commentaire public à ce sujet, mais je peux vous assurer que les autorités responsables sont en communication aux plus hauts niveaux, y compris avec nos alliés», a déclaré M. Trudeau lors d’un arrêt de campagne à Waterloo, en Ontario.