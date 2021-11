Arrestation musclée: le chef Turcotte promet que l’enquête sera menée «rondement»

QUÉBEC — Le chef du Service de police de Québec, Denis Turcotte, s’est engagé à ce que l’enquête au sujet d’une arrestation musclée impliquant vendredi soir de jeunes adolescents noirs soit menée «rondement».

Accompagné du nouveau maire de Québec, Bruno Marchand, qui s’est à nouveau dit «choqué» par la vidéo de l’événement diffusée sur les réseaux sociaux, M. Turcotte a tenté de rassurer la population et de jouer la carte de la transparence en livrant le peu d’informations qu’il possédait à ce sujet.

Sur les images, on voit entre autres un policier envoyer volontairement de la neige au visage d’un adolescent immobilisé au sol, face contre terre, par plusieurs de ses collègues. Les images ont indigné bon nombre de citoyens et les principaux leaders politiques ont réclamé que la lumière soit rapidement faite sur cet événement.

Le chef Turcotte a raconté qu’une échauffourée dans un établissement licencié était à l’origine de cette intervention policière. Selon lui, la dispute s’est poursuivie à l’extérieur et devant l’escalade, le personnel de l’établissement a demandé l’aide de policiers qui patrouillaient dans les environs.

Il a indiqué que l’équipe des normes professionnelles était entrée au travail au cours du week-end «pour commencer de débroussailler tout ce qui s’est passé».

Il dit vouloir obtenir des «éclaircissements» sur ce qui s’est déroulé ce soir-là afin de pouvoir agir si cela était nécessaire.

«Je ne tolérerai aucune discrimination ou aucune contravention aux lois qui nous régissent», a-t-il lancé.

Le chef a réitéré sa confiance envers son corps policier. «Ce sont des milliers d’interventions chaque année qui ont lieu. Cette intervention attire notre attention. Elle frappe notre imaginaire. On va s’assurer de faire la lumière et d’obtenir des résultats concrets.»

Selon lui, il est encore trop tôt pour dire si des sanctions seront prises contre les policiers impliqués. «On va établir le rôle de tous et de chacun. Il y avait beaucoup de policiers ce soir-là qui sont intervenus. On va voir l’implication de chacun. Si des actions doivent être prises contre certains policiers. On verra le statut de chacun à ce moment-là.»

De son côté, le maire Marchand dit être en contact avec des représentants des communautés culturelles concernés «afin de maintenir le dialogue et définir les prochaines étapes avec eux».

Il ne voit pas l’intérêt de confier une enquête à un autre corps policier. «Il y a des lois qui régissent au Québec quelle enquête doivent être portées par quel corps policier», a-t-il répondu avant de réitérer sa confiance envers le SPVQ.

«Vous voyez la transparence avec laquelle ils ont agi. Ils ont agi rapidement. Ils ont une sincérité de le faire. Ils ont une capacité de nous dire rapidement quelles vont être les conclusions de l’enquête. (…) On est entre bonnes mains.»