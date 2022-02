Arrestation par erreur de Mamadi Camara: règlement avec la Ville de Montréal

MONTRÉAL — Le cabinet d’avocats qui représente Mamadi Camara, le citoyen qui a été arrêté par erreur par la police de Montréal en janvier 2021 après qu’un policier ait été agressé, annonce mercredi qu’une entente de règlement a été conclue entre la victime, ses proches et la Ville de Montréal.

M. Camara poursuivait la Ville de Montréal et le Procureur général du Québec pour des fautes commises par des policiers du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) et par les procureurs des poursuites criminelles et pénales.

Le cabinet d’avocats Arsenault Dufresne Wee affirme que l’entente met fin au processus judiciaire. Cette entente ne fait mention que de la Ville de Montréal.

Mamadi Camara a été arrêté le 28 janvier 2021 pour tentative de meurtre. En le sortant de sa voiture par la fenêtre et en le maîtrisant au sol, il a été blessé à la joue.

Il a ensuite été placé en détention provisoire pendant six jours, mais le 5 février, le SPVM a annoncé que M. Camara était disculpé et que les accusations contre lui étaient entièrement retirées, deux jours après que le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) ait déposé un arrêt de procédure.

Le 8 février, le directeur du SPVM, Sylvain Caron, a rencontré M. Camara et sa famille afin de leur présenter des excuses au nom du SPVM.

Le cabinet d’avocats Arsenault Dufresne Wee signale que Mamadi Camara ne souhaite pas divulguer le montant du règlement et qu’il ne fera pas de commentaires supplémentaires. Néanmoins, il fait savoir que ses proches et lui sont satisfaits puisque l’entente leur permet de clore la démarche judiciaire.

Mamadi Camara remercie aussi la population québécoise pour le soutien qui lui a été démontré qui a été, ajoute-t-il, une source de réconfort importante pour ses proches et lui.