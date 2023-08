Arrestations filmées: deux individus accusés pour avoir séquestré un homme à Montréal

MONTRÉAL — Une femme et un homme, dont leurs arrestations à Montréal ont été filmées et partagées sur les réseaux sociaux, font face à plusieurs chefs d’accusation en lien avec l’agression et la séquestration d’un homme de 30 ans.

Silya Medkour et Ben Terry Edouard, tous deux âgés de 19 ans, ont comparu jeudi au palais de justice, au lendemain de leur arrestation survenue sur la rue Cherrier, dans l’arrondissement Le Plateau-Mont-Royal, à Montréal.

Le duo a notamment été accusé d’agression sexuelle armée, de séquestration, de menaces de mort, d’extorsion, d’agression sexuelle avec la participation d’une autre personne, de fraude et de voies de fait armées et causant des lésions corporelles.

En outre, Ben Terry Edouard fait face à d’autres accusations pour avoir brisé des conditions de mise en liberté lui interdisant le port d’arme et l’obligeant de rester chez lui.

Ce sont des renseignements selon lesquels un homme était séquestré dans un appartement qui ont amené les policiers à se rendre sur la rue Cherrier vers 17 h mercredi.

Une fois arrivés à cet endroit, ils ont repéré «une suspecte à bord d’un véhicule stationné en bordure de la route sur Cherrier, mais également la victime qui était à l’intérieur», a indiqué la porte-parole au Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), Véronique Dubuc.

«À ce moment-là, les policiers ont tenté d’interpeller les individus. Toutefois, la suspecte a démarré le véhicule pour quitter. Il y a plusieurs policiers en véhicule et en vélo qui sont intervenus pour essayer de bloquer la voiture de la suspecte pour porter secours à la victime», a relaté Mme Dubuc en entrevue.

Les images d’une vidéo diffusée sur Facebook montrent cette séquence de l’intervention où le véhicule termine sa course contre un arbre. On y voit la conductrice sortir et placer ses mains en l’air avant d’être arrêtée. La vidéo montre aussi deux autres hommes débarquer à des moments différents du véhicule, dont un se retrouve projeté sur le trottoir par des policiers.

Les deux suspects ont également été accusés, jeudi, d’entrave au travail des policiers.

La victime a subi des blessures importantes avant l’arrivée des policiers, a mentionné Mme Dubuc. L’homme a été transporté dans un centre hospitalier où on ne craignait pas pour sa vie.

L’enquête se poursuit afin de comprendre les circonstances entourant la séquestration et les actes de violence à l’endroit de la victime.