Arrestations pour importation d’une arme à feu prohibée par la poste

SAINT-JOSEPH-DE-COLERAINE, Qc — Arrestation de deux individus en lien avec l’importation non autorisée d’une arme à feu prohibée et d’un dispositif prohibé, à Saint-Joseph-de-Coleraine, dans la région de Chaudière-Appalaches.

«C’est l’Équipe intégrée de lutte au trafic d’armes (EILTA), qui est une escouade spécialisée, qui a procédé à l’arrestation des deux individus mercredi», a indiqué la sergente Béatrice Dorsainville, porte-parole de la Sûreté du Québec (SQ).

L’enquête a été amorcée après l’interception de quatre colis de Postes Canada.

«C’est une enquête qui a été réalisée en collaboration avec l’Agence des services frontaliers du Canada. Cela a permis l’identification et l’arrestation des deux suspects, un homme de 56 ans et d’une femme de 55 ans et tous les deux sont de Saint-Joseph-de-Coleraine», a expliqué la sergente Dorsainville.

Les deux suspects ont été libérés par voie de sommation. Le dossier est donc maintenant entre les mains du Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP).

Toute information en lien avec la possession, le trafic ou l’utilisation d’armes à feu peut être communiquée à la ligne d’information CENTAURE au 1-833-888-ARME (2763), a rappelé Mme Dorsainville.