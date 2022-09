Arrêt des exportations de gaz naturel vers l’Europe: Moscou blâme les sanctions

KYIV, Ukraine — Les sanctions occidentales contre la Russie pour son invasion en Ukraine sont responsables de l’arrêt de l’approvisionnement en gaz naturel de Moscou vers l’Europe, a affirmé lundi un haut responsable du Kremlin.

Lorsque questionné sur l’impasse entre Moscou et l’Europe occidentale au sujet de l’approvisionnement énergétique, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a soutenu que des problèmes de pompage du gaz sont survenus «à cause des sanctions».

Selon lui, les sanctions contre Moscou et les entreprises russes ont créé des problèmes de maintenance des équipements. Cette affirmation a toutefois été démentie par les gouvernements et les experts occidentaux.

Vendredi, l’entreprise énergétique russe Gazprom a annoncé qu’une suspension de l’approvisionnement en gaz vers l’ouest via le gazoduc Nord Stream 1 serait prolongée indéfiniment en raison de fuites de pétrole dans les turbines qui doivent être réparées.

Cette décision a entraîné une flambée des prix du gaz naturel en Europe et ébranlé les marchés boursiers mondiaux. De plus, plusieurs gouvernements, notamment ceux de l’Union européenne, sont sur le pied d’alerte en raison des prix élevés de l’énergie et des pénuries possibles cet hiver.

M. Peskov a jeté toute la responsabilité de la perturbation sur les sanctions, qui, selon lui, ont empêché les machines de fonctionner correctement.

«Il n’y a aucune autre raison que les sanctions qui peut expliquer ces problèmes techniques», a souligné le porte-parole du Kremlin.

En Allemagne, des experts ont rejeté ces explications, affirmant qu’il ne s’agissait que d’un jeu de pressions politiques. L’entreprise allemande Siemens Energy, qui a fabriqué les turbines utilisées par le gazoduc Nord Stream 1, a indiqué que les fuites peuvent être réparées pendant que le gaz continue de circuler dans le gazoduc.

Tensions près de la centrale de Zaporijia

Toujours dans le secteur de l’énergie, les tensions étaient encore vives lundi près de la plus grande centrale nucléaire d’Europe, alors que les inspecteurs de l’ONU doivent présenter mardi leurs propositions pour éviter une catastrophe potentielle sur le site.

L’armée russe a accusé les forces ukrainiennes d’avoir organisé des «provocations» autour de la centrale de Zaporijia, qui se trouve dans une zone administrative contrôlée par la Russie.

Le ministère russe de la Défense a affirmé que les forces de Kyiv ont visé le territoire de l’usine dimanche avec un drone. L’appareil a cependant pu être abattu, selon le Kremlin.

Le ministère russe a ajouté que les troupes ukrainiennes ont également bombardé la ville voisine d’Enerhodar à deux reprises au cours de la nuit de dimanche à lundi.

Les deux parties se sont mutuellement accusées de mettre en danger la centrale, que les forces du Kremlin contrôlent depuis début mars. Le personnel ukrainien de la centrale continue d’y travailler.

Au cours d’une mission périlleuse, des experts de l’Agence internationale de l’énergie atomique ont traversé la zone de guerre pour atteindre la centrale la semaine dernière.

Quatre des six inspecteurs de l’agence nucléaire de l’ONU ont terminé leur travail et ont quitté le site, a annoncé lundi Energoatom, l’opérateur ukrainien de la centrale. Deux des experts devraient rester sur place de manière permanente.

Les inspecteurs de l’ONU doivent informer mardi le Conseil de sécurité de ce qu’ils ont découvert lors de leur visite.